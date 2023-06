Estimado lector. Dada la importancia de las elecciones que se celebraron en el Estado de México, donde se enfrentaron diversos grupos políticos, no cabe la menor duda que uno de estos grupos, quizás el más importante es el Grupo Atlacomulco.

En la búsqueda de información, encontré, entre otros, un artículo llamado “Grupo Atlacomulco: nacimiento y desarrollo de la mafia política que domina al Estado de México”. Fue escrito por Alfredo Elizondo. Es un artículo bien escrito y con referencias lo que lo valida como sustento, considero. En base al artículo de Alfredo Elizondo, extraje de la mejor manera posible, lo que pudiéramos llamar una pincelada del perfil histórico del Grupo de Atlacomulco.

Atlacomulco se localiza en la parte noroeste del Estado de México. Su nombre es de origen mazahua, derivado de los vocablos Atlacomulli que significa “pozo” y co, “lugar”, lo que se interpreta como “Lugar donde hay pozos”.

Este grupo, inserto al interior del PRI se caracterizó por un estilo de hacer política, la cual, tuvo éxito al conjuntar dos esferas, el empresarial y el político, encaminando sus acciones a la expansión y conservación de un dominio. Cabe la pregunta de ¿Dónde nace lo mítico de este grupo?, en la negación de todos sus miembros sobre la existencia y pertenencia a esta agrupación política.

La historia de este grupo se remonta al año de 1942, cuando es designado el diplomático Isidro Fabela como gobernador interino de la entidad y cuyo periodo fue de 1942 a 1945. La designación no era bien aceptada, pero consiguió crear una red de influencia en el Estado de México, la cual, a la postre, se le llamó Grupo Atlacomulco y se convertiría en una de las más grandes élites políticas.

De 1942 a 1969 el grupo mantiene y consolida sus redes clientelares siendo gobernadores: Isidro Fabela, Alfredo del Mazo Vélez, Salvador Sánchez Colín, bajo la tutela del ex diplomático. Sin embargo, los gobernadores Gustavo Baz Prada y Juan Fernández Albarán, fueron conocidos como “imposiciones del centro”. Esto, implicó un desafío frontal al liderazgo regional, principalmente a los originarios de Atlacomulco.

En 1969, gana Carlos Hank González (hijo político de Fabela) llegando a la gubernatura del Estado de México y liderando al grupo logrando articular su red política y dominar el Estado de México hasta el final del periodo de gobierno de Alfredo del Mazo Gonzáles (hijo de Del Mazo Vélez). Pese a otras exitosas acciones políticas, Hank González no pudo llegar a la Presidencia de la República, ya que la Constitución no le permitía ser candidato porque su padre no era mexicano sino alemán.

Posteriormente viene una disminución del poder político, y no es sino hasta el gobierno de Ignacio Pichardo Pagaza (1989–1993), cuando el grupo comienza a recuperar fuerza merced al apoyo de Salinas de Gortari. Empero, con los periodos de César Camacho Quiroz (1997–1999) y Arturo Montiel (1999–2005), impulsado por el mismo Emilio Chuayfet, es como se cohesiona nuevamente el grupo.

Ante la muerte del líder y guía, Carlos Hank González (2001) agitó al grupo, pero gracias a las maniobras del gobernador Montiel lograron la supervivencia y ampliaron la esfera de influencia, consiguiendo con ello ser una de las agrupaciones políticas más fuertes de país.

“El Grupo de Atlacomulco se ha hecho de una reputación propia, así como de una identidad al interior del grupo y dado que no es un grupo formalmente constituido, hace que esté cubierto bajo el manto de lo mítico”. Pero de que existe… ¡existe! ¡Hasta la próxima!