Guerra e impunidad

“La impunidad es el ejercicio del poder sin responsabilidad”.

-David Miliband





En un interesante artículo publicado en The New York Times, David Miliband, ex ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, habla de la era actual como una en donde prevalece la impunidad cuando nos referimos a los conflictos bélicos y la falta de sanciones para los países agresores.

En este mes se ha cumplido un año de la invasión rusa a Ucrania, lo cual, según Miliband, es sólo una pequeña parte de una tendencia mucho más amplia, en donde hay beligerancia pero no pasa nada con quien la profesa y la lleva a la práctica, tal y como demuestran también a guisa de ejemplo los casos de Yemen y Siria.

El personaje al que nos referimos puntualiza que la impunidad es el ejercicio del poder sin responsabilidad, la cual posibilita la comisión de crímenes sin castigo. Si reflexionamos detenidamente, este es uno de los sueños de los dictadores expansionistas, de los sátrapas imperialistas y de los supuestos líderes mundiales negacionistas de la paz: Poder llevar a cabo toda suerte de tropelías, ilegalidades y atrocidades sin que haya poder humano o político que los ponga en su lugar.

Y es que las aventuras militares de Rusia han causado estragos en diferentes órdenes, tales como el político, el económico, el social, el cultural o el humanitario. La noción de dignidad humana simplemente queda extraviada en un panorama donde las vidas de las personas no parecen tener valor alguno ante el ajedrez de la política regional, continental y mundial.

Por supuesto que al país de Miliband también habría que examinarlo bajo la lupa, pues no es que el Reino Unido haya sido precisamente la panacea cuando hablamos de neutralidad en las invasiones y agresiones militares o de, por ejemplo, fungir como mediador en problemas como el de Rusa y Ucrania. Al Reino Unido le ha faltado una buena dosis de liderazgo incluso desde antes del Brexit; su salida de la Unión Europea ha estado caracterizada más por su inestabilidad política interna que por asumirse como modelo a seguir en la región y en el mundo. Sin embargo, los argumentos de Miliband incitan a la reflexión y debemos ponerlos en la mesa de la discusión cuando parece imperar la ley del más fuerte; la inexistencia de repercusiones y consecuencias ante el quebrantamiento de la paz así lo constata.

Tampoco se trata en modo alguno de satanizar todo lo hecho en la historia reciente por el Kremlin y reivindicar el papel de Estados Unidos y sus aliados, pues las incursiones militares de estos últimos pretextando el combate al terrorismo también ha ocasionado miles de pérdidas humanas y crímenes de guerra que hasta la fecha no han sido juzgados y que quizá nunca lleguen a juzgarse.

Lo anterior no sólo resulta paradójico sino inexplicable en un planeta que ha convertido, desde la segunda postguerra, a la paz y seguridad internacionales como su estandarte; un estandarte que parece difuminarse ante el horror de realidades focalizadas en distintos lugares del orbe como Ucrania.

En la discusión de algún proyecto de Constitución de la Tierra, luminosamente propuesto por el gran Luigi Ferrajoli, convendría al menos debatir la necesidad de establecer castigos a las violaciones del régimen pacífico ideal -que debería tener validez plena y universal en todo el globo terráqueo-. Una institucionalidad planetaria debe hacerse cargo de esta necesidad y plantearla en todas sus dimensiones, antes de que las afrentas sigan multiplicándose por doquier.