Al ver el campesino que la sequía acababa con su ganado y que, su cosecha sería nula por falta de agua, le ofreció a Dios el sacrificio de un buey, si es que le mandaba del cielo el agua. Ofrecimiento que con la más alta devoción llevaba a cabo en sus oraciones todos los días, hasta que, por fin cayó el aguacero que estaba esperando él, al igual que todos los demás lugareños.

De inmediato quiso cumplir con su promesa y acudió con su compadre, con quien festejó la lluvia que había salvado las cosechas y que ya daba para abrevar al ganado. Durante el festejo, el campesino narró a su compadre, la promesa de ofrecer un buey en sacrificio a Dios, si les mandaba las aguas que salvaran la cosecha y la vida del ganado, y procedió a escoger el buey que debía sacrificar del corral del compadre, para poder cumplir cabalmente con lo que el campesino había prometido.

“Hágase la voluntad de Dios, en los bueyes de mi compadre”.

En el mes de agosto del año de 2016, se dio a conocer que la tesis con la cual había presentado su examen profesional de licenciado en derecho, el entonces presidente Peña Nieto, había sido plagiada en parte, lloviendo comentarios adversos, sobre todo por quienes hoy militan en la “4T”, constatando que, el actual vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, estuvo dispuesto a firmar, en el año de 2016, una petición a la Universidad Panamericana, para que a Peña Nieto le retiraran el título de licenciado en derecho.

El ahora beneficiado con 150 millones de pesos, Epigmenio Ibarra, refiriéndose a Peña Nieto en un tuit manifestó: “¿Licenciado? ¿Presidente? Ostenta un título que no obtuvo limpiamente. Deshonra un cargo que ni ganó ni merece”.

Otro en el que señala: “Si tuviera vergüenza renunciaría. Si el Congreso tuviera dignidad lo enjuiciaría. Si no nos resignáramos lo sacaríamos”.

Y otro que manifiesta: “El que comienza plagiando termina robando a la nación”.

El esposo de Irma Eréndira Sandoval, John Ackerman, tuitió: “@UPMexico tendrá que revocar el título a EPN o, en su caso, modificar su reglamento para permitir que todos se titulen de la misma forma”.

Posteriormente escribió: “@EPN no solo hizo fraude en 2012, sino también para titularse. Un presidente ignorante que no sabe escribir no merece gobernar México”.

Al parecer es nuestra cultura de la legalidad, “Que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre”. Que la sociedad cumpla con las leyes que son para vivir siempre mejor, pero que las leyes me exenten a mí de cumplirlas.

Me recuerda al patrón que exige las horas de trabajo, con una disciplina indiscutible, pero no paga aguinaldo, no cumple con medidas de higiene y seguridad para los trabajadores y, continúa como si fueran los trabajadores, casi unos esclavos.

También, como quien promete un sistema de salud como en Dinamarca, cuando ya quisiéramos volver al que se tenía antes de que llegaran los burros, que poco a poco van exterminando absolutamente todo.

Así es la férrea defensa que están haciendo todos esos que, siempre quieren que se aplique la ley en los demás, pero que a ellos se les exente de todo. Para todo tienen defensa y excusa y en el último de los casos Calderón y los conservadores, son los culpables.

No dudemos que, así como se manifestó que, había personas que movían las ballenas de la línea 12 del metro para que se cayera, así también los plagios de tesis hayan sido exprofeso para dañar la reputación de Yasmín Esquivel.