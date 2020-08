Hágase la voluntad del pueblo bueno y sabio en la yunta de los bueyes de mi compadre

Si consideramos que el sistema político mexicano se instauró en 1929 por los herederos de la demagogia revolucionaria, podemos decir sin el menor atisbo de duda que para la clase política funcionó plenamente durante 91 años. Huelga decir que el sistema abraza los tres órdenes de gobierno: el federal, estatal y municipal.

La eficacia del modelo se basa en la existencia y estricto apego a una serie de reglan no escritas, entre las cuales destacan dos: 1. El presidente saliente debe guardar silencio y vivir una especie de ostracismo político; y 2. El presidente entrante también debe guardar silencio respecto de cómo encuentra la casa, por muy revuelta y desfalcada que se la dejen, el mutis debe ser total y absoluto.

Este escenario de reglas no escritas es tan generoso que se replica cada seis o tres años en el entramado federal, estatal y municipal, independientemente de si el gobernante entrante y el saliente son del mismo partido político, funciona para todos por igual.

Dentro de estas reglas se permiten -desde luego a la oposición- decir algunas bravuconadas, como amagar con hacerle cuentas al ejecutivo en turno y de llevarlo a la cárcel, a él y sus cercanos, pero de antemano se sabe que es un mero blofeo que sirve para ganarse carretadas de votos de los ingenuos que piensan que finalmente ha llegado el vengador que hará realidad la justicia social, los derechos humanos, la democracia y todas esas cosas lindas y utópicas de que habla la Constitución.

Pues bien, en este 2020 –casi dos años después de llegar a Palacio Nacional- el presidente Andrés Manuel López Obrador ha roto esas reglas no escritas; la necesidad de una bocanada de aire que le diera nueva vida a su Cuarta Transformación (4T) lo hizo entrar en una apuesta que podría llevarlo a la cima, aunque también podría flagelarlo y hacer que su caída no sea gradual, sino a pleno pique, de cara a las elecciones intermedias del año entrante.

El problema para el presidente López Obrador, adicional a si Emilio Lozoya tiene pruebas contundentes o no de lo que dicen a dicho, es que se empalagó con la primera cucharada de miel, no previó que sus adversarios políticos podrían tener guardado algunos videos comprometedores. No cabe duda que el dulce sabor de la venganza lo hizo olvidar que para mantenerse vigente en el foro público tuvo que hacer lo mismo que hacen los que ahora acusa de corruptos: pedir dinero y sobornar.

Además, quiere aprovechar el río revuelto para vengarse de sus dos más odiados adversarios políticos: Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa, los quiere involucrar en un entuerto en el que muy difícilmente participaron, sobre todo el primero, dejó de ser presidente hace 26 años. En este caso son las vísceras de AMLO las que están acusando.

Los videos que exhiben al hermano del presidente, Pio López Obrador y al hoy consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, recibiendo dinero el primero y sobornando lastimeramente el segundo, son la confirmación de que la podredumbre no es ajena al “movimiento regenerador” que López Obrador se ha echado a cuestas para librarnos de la mafia del poder.

Así las cosas, para infortunio de algunos mexicanos, dentro de este sistema replicado durante 91 años, no se contempló una democracia sana en la que el pueblo efectivamente decide en base al uso del raciocinio y a la conveniencia general, la democracia para México se diseñó con una marcada tendencia a la prostitución, se vende en la mayoría de las ocasiones a cambio de dinero o de canonjías particulares, por eso los políticos necesitan dinero, mucho dinero para comprar votos, lealtades e impunidad.

Por lo pronto, el trabajo de López Obrador se vislumbra complicado, en los próximos días tendrá que esforzarse por demostrar que cuando sus adversarios reciben dinero a escondidas es corrupción, pero cuando son sus cercanos los que lo hacen es bueno, tanto que puede asemejarse a lo que hizo Leona Vicario en el periodo de la lucha independentista, aún y cuando no exista evidencia en video.

Será interesante ver si el temible Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, comparte la idea de la pareja presidencial, figura que decían no existiría más, pero al menos en estos momentos se comportan como tal, cada uno por su lado intentan halar agua al mismo molino llamado: hágase la voluntad del pueblo bueno y sabio en la yunta de los bueyes de mi compadre.