¡“Haigase visto”!

Un video en redes sociales, donde se puede ver al expresidente Carlos Salinas diciendo: “estoy en desempleo, no tengo pensión porque alguien me la quitó”. Por supuesto que nadie le cree a Salinas de Gortari, ni podríamos creerles a otros expresidentes que se quejaran que están sin empleo porque les quitaron sus pensiones millonarias. Y no solo eso, otros privilegios que tenían que ni Obama los tiene, por ejemplo: personal del estado mayor presidencial, vehículos con chofer, trabajadoras domésticas, seguros de gastos médicos, es decir, pensiones que ofendían a la sociedad mexicana y a quienes reciben pensiones para medio vivir.

Que lejos quedó aquel Carlos Salinas quien pasó a la historia por hacerle fraude al ingeniero Cárdenas en 1998. Aquel de “ni los veo ni los oigo”, o él que decía “no se hagan bolas”. Admirador del general Emiliano Zapata terminó reformando el artículo 27 constitucional, porque ya no había tierras que repartir. El que le quitó dos ceros a nuestra moneda pensando que arreglaría todo. Siendo presidente de México, le regaló Teléfonos de México a Carlos Slim, para convertirlo en uno de los hombres más ricos del mundo. Aquel Salinas que nos aseguró que vivíamos en el primer mundo.

Se le olvida a Salinas de Gortari, que las y los mexicanos tenemos memoria o que a los perredistas se les olvidó, los cientos de militantes asesinados en su sexenio. Tampoco los mismos priistas olvidarán, que él fue quién le tendió la alfombra roja al PAN, para llevarlo a Los Pinos a través de Ernesto Zedillo. El presidente que dio origen a la guerrilla zapatista en 1994 y el asesinato de Luis Donaldo Colosio con la mentira histórica “del asesino solitario”. ¿Será cierto que Carlos Salinas de Gortari ya forma parte de las estadísticas del desempleo? ¿Usted le cree? Nosotros tampoco.

Carlos Salinas está en las filas del desempleo porque él quiere. ¿No podría en agradecimiento, el ingeniero Carlos Slim, darle trabajo en una de sus empresas? No creemos que Slim sea tan ingrato y no pueda darle trabajo a Salinas que lo hizo uno de los hombres más ricos del mundo. Tal vez Ernesto Zedillo y olvidando agravios y ofensas, le pueda conseguir unas conferencias en la universidad de Harvard. También podría recurrir a Héctor Aguilar Camín, al que apoyo con millones de pesos para su revista y hasta Enrique Krauze lo podría recomendar para un trabajo.

“Ese alguien” al que se refiere Salinas de Gortari y que le quitó su pensión, se llama Andrés Manuel López Obrador. Quitarles la pensión a los ex presidentes de México es uno de los aciertos de AMLO y apoyado por la mayoría de la sociedad mexicana. Vicente Fox con todos sus negocios lúdicos, cuando supo que le quitarían su pensión exclamó: ¿Y yo por qué? Podemos ver a miles de hombres y de mujeres en el desempleo en nuestro país, pero eso es “normal”, mirar a un expresidente de México sin trabajo es imperdonable. Hagamos una kermese navideña para ayudar a un Carlos Salinas en el desempleo. ¡“Haigase visto”!