Cuando recién nos casamos, con un dinero que nos regaló mi abuela materna, compramos un juego de comedor de roble que nos gustó mucho. Pero como buenos novatos, nunca nos sentamos en esas sillas.

Al cabo de algunos meses nos quedaba sólo una silla sana, las otras cinco del juego estaban flojas de sus patas, ya que el diseño no contemplaba un soporte clave. Las cargué en dos carpinteros quienes desahuciaron nuestro juego de sillas, pero el tercero, un joven de la congregación de apellido Mussetti dijo: “haré que vuelvan a vivir”.

El SEÑOR puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del SEÑOR hasta un valle que estaba lleno de huesos . . . Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. (3) Luego me preguntó: —Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? . . . Entonces me dijo: —Anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: “¡Huesos secos, escuchen la palabra del SEÑOR! (5) Esto dice el SEÑOR Soberano: ‘¡Atención! ¡Pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir” (Ezequiel 37:1-5)

Dios viene a nuestra realidad, nos toma de la mano y nos lleva a dar un paseo, no es por una peatonal, ni por las playas de Cancún, sino por un cementerio de huesos secos. Nos lleva a ver la situación en la que realmente se encuentran nuestras familias y comunidades, nuestra ciudad. Son escenarios apropiados para que Dios nos lleve a darnos cuenta de lo numerosa y grande que es la mortandad.

El fin de este “paseo” no es asustarnos ni desanimarnos sino que nos demos cuenta de la realidad, para involucrarnos en la transformación de la misma. El proceso de transformación puede ser corto o largo, según sea necesario, pero no podemos evitarlo. Tantos años de pecado, de desobediencia, de corrupción, de desorden, de destrucción del tejido social, no se cambian de la noche a la mañana.

Observarla, ser capaz de describirla, y darnos cuenta de que nada ni nadie podrá revivir esa mortandad, nada ni nadie podrá transformar esa realidad, excepto Dios. Lo único que Dios nos pide es que le creamos y nos involucremos en la escena. Eso fue lo que hizo Ezequiel.

Jesucristo es el divino carpintero de Nazareth, cuando tú le traes una vida desecha, desahuciada, Él dice: “haré que vuelva a vivir”. Cuando tú le muestras una ciudad en oscuridad y un tejido social destruido, Él dice: “Haré que vuelvan a vivir”.





