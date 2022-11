¿Hasta cuándo habrá policía nacional?

Por alguna u otra razón, las iniciativas del presidente de la República, son polémicas y controvertidas. Es el caso de la iniciativa de reforma, que pretende que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional salgan de las calles hasta 2028. Antes de venir a Durango, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, la reforma había sido aprobada en 17 entidades federativas, lo cual la hizo legal y vinculante. Sin embargo, tiene que cumplirse el procedimiento de ser votada en los 32 congresos de los Estados a favor o en contra. Como usted recordará el PRI, PAN y PRD, fueron en coalición en el pasado proceso electoral, pero dicha coalición de acuerdo a la ley electoral, se terminó el día de las elecciones al cierre de las casillas.

Dicha coalición, de alguna manera ha sido de facto entre dichos partidos. Esto se ha reflejado en la repartición de los puestos de los gabinetes estatales y municipales. Pero en el congreso del Estado, para aprobar el tema de la reforma de la guardia nacional, el PRI votó a favor y el PAN en contra. Dio la impresión de que las palomitas blancas vestidas de azul, votaron por consigna en contra y el PRI, fue congruente con la propuesta hecha por Yolanda de la Torre. El diputado Ricardo Pacheco Rodríguez, con cientos de millas recorridas como diputado local, diputado federal y senador de la República, centró sus argumentos en el artículo 21 de la Constitución, pero también, la llamó: “hagamos una profesión de fe”.

En su análisis sobre la minuta que se votó hace algunos días en el Congreso, el diputado se fue a la yugular y al fondo del significado de la reforma en discusión. Sostuvo que la policía nacional en su momento tendría que estar sujeta a un mando civil, como lo mandata el artículo 21 constitucional. Razón no le falta al legislador local; la mayoría de las policías sean federales, estatales o municipales, no pasan los llamados controles de confianza. Sin embargo, siguen activos como policías y en ocasiones, en puestos de altos mandos, en labores de inteligencia aunado que casi en todos los municipios del país las policías municipales no reúnen los protocolos mínimos de seguridad pública.

Comentó en la tribuna el diputado Ricardo Pacheco, que no se trata de una dicotomía o de un asunto de maniqueo. Tampoco aseguró, de estar en contra o en favor de la reforma, ni que el gobierno federal pretenda sacar ventaja porque Durango depende casi del 100% de los recursos de la federación. Pregunta: ¿Hasta cuándo habrá policía nacional? ¿En el 28, 30, 36 o 38? Dado el panorama, dijo: Sólo nos queda hacer una profesión de fe.

Sin duda, el tema del Ejército, de la Marina y la Guardia Nacional, y que éstos sigan en las calles es un asunto constitucional, que deberá ser resuelto por los legisladores. Muchos han puesto en tela de juicio que los militares sigan en las calles porque podrían estar violando el artículo 129 de la Constitución, o al menos, desde Felipe Calderón hasta Andrés Manuel López Obrador.

Este país no puede paralizarse por una reforma como ésta o por la reforma electoral que viene. Ninguna iniciativa de reforma es perfecta, y no debe aprobarse por el capricho de una persona, ya sea el presidente de la República o de un gobernador. Ni el Ejército puede estar todo el tiempo con funciones de seguridad pública en las calles, pero tampoco el INE puede considerarse intocable, por un proceso dialéctico muy sencillo: de lo viejo debe nacer lo nuevo. Si el INE funcionara sería barato, pero como no es así, resulta ser el instituto más caro del mundo. Si Ricardo Pacheco pregunta: ¿Hasta cuándo habrá policía nacional? Nosotros también podemos preguntarnos, ¿hasta cuándo habrá democracia?