Histórico documento de AMLO sobre Covid-19

El pasado domingo, el presidente López Obrador dio a conocer un trascendental documento escrito de su puño y letra sobre la pandemia del Covid-19.

Andrés Manuel no escribía desde que redactó el Plan Nacional de Desarrollo y su libro sobre la economía moral. Lamentablemente su texto sobre el coronavirus no tuvo suficiente difusión y no se le otorgó la debida atención.

El ensayo sobre la epidemia es breve y muy sustancioso. Son seis páginas y se titula: Algunas lecciones de la pandemia Covid-19. Contiene ideas fuerza centrales que señalo a continuación.

1. En el periodo neoliberal, los sistemas de salud pública no fueron prioritarios. La salud se convirtió en negocio y privilegio. Con nosotros la salud pública será un derecho.

Nuestro concepto señala que en salud pública no se gasta, se invierte. Porque el fin es la salud y bienestar de nuestro amado pueblo. Nada sustituye al amor.

2. La pandemia ha puesto en evidencia que el neoliberalismo es bienestar para una minoría y malestar para la mayoría.

Progreso sin justicia es retroceso. El neoliberalismo sólo genera desigualdad.

Hay que hacer a un lado el enfoque mercantilista, individualista e insolidario.

La modernidad debe forjarse desde abajo y para todos.

Nuestra propuesta es impulsar nuevos modelos de convivencia solidaria y comunitaria.

Debemos garantizar los derechos individuales y colectivos, que son el fundamento de la vida buena con base a los principios de vivir en, con y para los otros.

3. El neoliberalismo depredador es sinónimo de explotación humana, saqueo de las arcas públicas, privatización del Estado, devastación ambiental, delincuencia organizada, descomposición social y familiar, inversión de valores morales y hábitos alimenticios patológicos. Todo bajo un modelo corrupto y corruptor.

La pandemia del coronavirus se ensimismó con la peste del neoliberalismo.

4. En el caso mexicano el Covid-19 se articuló también con la epidemia de enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, obesidad y los padecimientos renales. Acrecentados por el consumo masivo de la comida “chatarra” que sólo son productos basura. Por eso vamos a alentar una nueva cultura nutricional y la masificación del ejercicio físico.

5. La pandemia está produciendo el derrumbe de la economía mundial.

Es urgente desechar las recetas de siempre propuestas por organismos financieros internacionales, pues sólo provocan nuevos ciclos de concentración de la riqueza, espirales de corrupción y crecimiento de los abismos de la desigualdad social.

Así quedó demostrado en México con el rescate de las grandes fortunas que se sellaron con el Fobaproa en 1998.

No es jugar limpio utilizar al Estado para defender intereses particulares y procurar desvanecerlo cuando se trata del beneficio de las mayorías.

No es lícito ni ético defender la facultad del Estado para rescatar grandes empresas e instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se trata de promover el bienestar de los más desfavorecidos. Basta de hipocresía.

6. Es indispensable un mundo solidario para hacer valer la fraternidad universal.

Se debe procurar que los gobiernos se guíen por principios humanitarios.

Hay que reconvertir a los organismos económicos y financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Grupo de los 20, entre otros, en verdaderos promotores de bienestar de los pueblos y las naciones.

Reconstruir el mundo diciendo no a la corrupción, a la desigualdad, al racismo, a las dictaduras; sí a la honestidad, a la paz, a la justicia, a la igualdad, a la libertad, a la democracia y al bienestar, fortaleciendo los valores culturales, morales, espirituales y reconocer a la familia como la mejor institución de seguridad social.

7. Lo bueno que nos ha dejado esta crisis: La comprobación y la certeza de que, tanto para individuos como para naciones, el cuidado de la salud ha de ser una tarea colectiva y solidaria.

Si aplicamos el “sálvese quien pueda” no se salva nadie. Todas las personas y todos los pueblos pertenecemos a una misma familia: La humanidad.

8. Todo lo anterior es el Modo AMLO.

Nunca fue tan propia la siguiente frase: “Ha sorprendido a propios y extraños”. En este caso, sorprendió al mundo y a su propio gabinete.

Andrés Manuel ya es un hombre de Estado y sobre todo un hombre de nación que pinta para líder mundial.

Ha conducido la crisis sanitaria y económica con honestidad, templanza, serenidad, certidumbre y pensamiento visionario.

Andrés es un enamorado de su pueblo y patriota universal.

¡López Obrador está haciendo historia!