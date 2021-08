¿Hombre o mujer para Durango?

En el proceso electoral pasado fue evidente el derecho de las mujeres a los espacios de representación popular, porque de 15 gubernaturas, en 6 los triunfos fueron de mujeres, luego de procesos electorales democráticos.

Los tiempos en política corren en Durango rumbo a la elección de la gubernatura el próximo año y en torno a ello se menciona la determinación de los partidos políticos sobre la paridad de género, respecto a quienes favorecerá la designación en cada instituto.

Con relación a lo anterior, hace unos días un reportero me cuestionó sobre si Morena y Durango estaban listos para que una mujer sea su candidata o próxima gobernadora en el estado, mi respuesta se centró en que si bien avalo los procesos sociales y legislativos que ha impulsado el que los partidos postulen en condiciones paritarias a hombres y mujeres a los cargos de representación popular, también lo es que soy partidaria de la valoración de capacidades y habilidades más allá del género.

Las ciudadanas y ciudadanos deben ser considerados para los cargos públicos por los méritos, por su formación, su integridad, por su capacidad, su honestidad y por todo lo que se pondere como relevante y afín con los preceptos de los estatutos de cada fuerza política y necesidades de cada sociedad.

El próximo proceso electoral iniciará en noviembre, les corresponde a seis estados el cambio de gobernador o gobernadora: Aguascalientes, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Durango incluyendo en este último los 39 ayuntamientos (mujeres y hombres)

En el caso del Movimiento de Regeneración Nacional hemos acompañado a través de décadas a compañeras legisladoras progresistas en la lucha para que el Instituto Nacional Electoral pudiera establecer la disposición de paridad no sólo en ese órgano sino en todos los niveles de gobierno y en todos los poderes, pero esto debe verse no como un castigo o una obligación que no tome en cuenta los méritos de cada aspirante.

Debemos reconocer las virtudes de las mujeres y hombres, sin prejuicios y sin sojuzgar a una sociedad presta para votar y para ser gobernada por quien sea más capaz. Debemos erradicar las ideas medievales de que a los hombres les corresponden privilegios por su género y las mujeres se los quieren quitar, no fomentaremos el sentimiento de que el ser representados o gobernados por mujeres sea un castigo para la sociedad.

Las sociedades evolucionan, Durango no se debe quedar rezagado. Las diferentes fuerzas políticas que aspiren a gobernar nuestro estado, deberán mostrar sus mejores representantes. En Morena estoy segura, que se ponderaran los cuadros afines con sus principios, la trayectoria y el compromiso social, pero sobre todo se escuchará y atenderá a una ciudadanía que sabe perfectamente lo que quiere y necesita.