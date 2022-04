Homeopatía y alopatía

Antes de entrar en materia, permítasenos un breve comentario obligado con relación a la malograda reforma eléctrica que no prosperó porque el gobierno no repartió dinero a los prianistas y socios que les acompañan, se requería mochada y como no fluyó por parte del oficialismo, se fueron con quien se los ofreció, léase Iberdrola, otras trasnacionales y nacionales.

Porque en las reformas promovidas por Peña Nieto se les repartieron millonadas de pesos a ya saben quiénes y claro, se aprobaron aún en contra de los intereses nacionales, de tal manera que hoy volvieron a ganar los malos y los corruptos y se fregó la nación y el pueblo. Regresaron los españoles y aquí estuvieron las huestes tlaxcaltecas del PRIAN y demás traidores para respaldarlos.

No se midió el candidato de MC a la presidencia municipal de Durango y escupió para arriba al no medir que su jefe y fundador de ese partido siempre vivió del erario por ser priista de primer nivel, pero al negársele la gubernatura de Veracruz se enojó, se salió del PRI y formó MC, donde sigue viviendo del erario, ya sea como dirigente de su partido, senador, diputado federal, otra vez senador y otra vez diputado federal y así seguirá como cierto líder campesino. Mídale Vivanco, ¿cree en las descalificaciones? ¿No que muy preparado ya políticamente?

Fuimos testigos hace unos años de que las maestras de una escuela se negaban a darle su medicamento homeopático a un niño, que porque eran disposiciones oficiales. Ya se han ido corrigiendo los celos profesionales y nos da gusto que ante los elevados costos de la medicina de patente, ya se están dando las alternativas y hay existencia en las farmacias de genéricos y los que vende Dr. Simi y tal vez muy pronto y de acuerdo a información oficial de la llamada medicina tradicional.

Creemos es justo mencionar que la Dra. en botánica del CIIIDIR Durango, Socorro González Elizondo y otro grupo de investigadores, llevaron a cabo un excelente trabajo en nuestro Estado que culminó con la publicación de su libro Plantas Medicinales del Estado de Durango. Su trabajo se fundamenta en investigaciones en campo y análisis de laboratorio e historial de experiencias en el área de la medicina tradicional, por ejemplo: ARNICA.- Localización, nombre científico y común, Usos: el té de esta planta se usa para curar golpes e inflamaciones internas, disminuye las flemas y aumenta el apetito; para lavar heridas, golpes, inflamaciones, granos y ronchas. Sólo recordemos que antes de la conquista no había doctores y los curanderos resolvían los problemas de salud con tan sólo la herbolaria.

Recordemos también que Paracelso recibió vastos conocimientos sobre medicina natural, ya que fue alumno de Tritemio, quien afirmaba que las fuerzas secretas de la naturaleza estaban confiadas a seres espirituales. Y fue así como Paracelso en las incursiones por los campos aprendió los nombres y las virtudes de las hierbas y plantas curativas y también de los minerales, así como los diversos modos de usarlos. Conoció los venenos y sus antídotos y aprendió a preparar toda clase de pócimas. Roger Calais en su tratado “Las plantas y el ocultismo”, nos introduce a todo lo que un buen investigador sobre esta materia debe saber. Los grandes magos como Jesús, Salomón, Papus, Eliphas Levi, etc. conocieron y ejercieron esta ciencia.

Hoy con la carestía encima y donde una consulta médica anda por los 500 pesos y si es de especialista no se bajan de los 800, nos urge a los que somos de a pie que el sector salud ponga en marcha ese proyecto de la medicina tradicional. Existen los llamados chamanes, a quienes el oficialismo les coarta su libertad de práctica empezando por decirles “A ver, dónde está tu cédula profesional”. Por supuesto que hay de curanderos o chamanes a viles charlatanes. Pero no podrá negarse que existen curanderos que realizan verdaderos actos de magia como aquella legendaria Pachita, de la cual daremos a conocer operaciones que se antojan increíbles, pero de las cuales existen los registros de personas con nombres y apellidos, a los cuales operaba vidrio en mano o con un cuchillo, sin la debida asepsia y reponiendo órganos vitales y extirpando los dañados.