Honestidad y austeridad en AMLO

¿Cómo le hace López Obrador para que el Gobierno de México tenga dinero? No es a través de contratar deuda.

¿Entonces?

No es subiendo los impuestos o creando nuevos impuestos.

¿Entonces?

No es vía gasolinazos.

¿Entonces?

No sube la luz ni el gas.

¿Entonces?

Alguien pudiese decir que el gobierno federal tiene dinero porque no gasta, pero tampoco es ésta la respuesta correcta.

De hecho, el gobierno de Andrés es el que más gasto público ejerce en la historia de México.

Con toda la obra pública a través de grandes inversiones como la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que ya va en un 40%, la nueva Refinería de Dos Bocas que va adelantadísima, el avance permanente en 6 frentes de trabajo del Tren Maya, el Corredor Interoceánico y ahora el mega proyecto de Agua Saludable para La Laguna (Durango–Coahuila), entre otras muchísimas obras, se hace más que nunca.

Y qué decir de todo el gasto social en todos los Programas de Bienestar que llegan a millones y millones de mexicanos. ¿Entonces?, ¿cómo le hace Andrés para que el Gobierno de México tenga dinero y pueda financiar todo el megagasto?

Esta es la respuesta:

Andrés Manuel descubrió que la corrupción era un drenaje financiero causante de la crisis de México y de la decadencia de las naciones. No robar es ético, es honestidad.

Pero además el dinero que no desaparece por el drenaje de la corrupción se utiliza para el financiamiento del desarrollo nacional. Y esto es real, es verdad, no es moralina. Andrés no roba ni deja robar. A la lucha contra la corrupción debemos agregar la austeridad republicana. Si no la respuesta sería incompleta.

Andrés no despilfarra, ahorra, no malgasta. No dilapida el dinero del presupuesto público. Acabó con los altos salarios de la burocracia dorada, entre muchísimas otras medidas.

Además AMLO consigue mucho dinero para el Gobierno de México cobrándoles, ahora sí, los impuestos a la élite evasora, a la cúpula mafiosa de evasores fiscales.

La fórmula de Andrés ya es todo un nuevo modelo ético, económico y administrativo. Digno de admiración mundial. Es el modelo de la economía moral, alternativo al inhumano neoliberalismo. Incluso, con este modelo lopezobradorista se ha podido sortear la peor crisis sanitaria en la historia de la humanidad, la pandemia del Covid-19.

Este modelo queda como una gran lección para que los gobiernos locales aprendan de AMLO. Le propongo a mi presidente patriota dos nuevas vías para seguir generando recursos para el desarrollo imparable de México.

Primero: La reestructuración de la deuda externa e interna. Prolongar el tiempo de pago liberará recursos.

Y segundo: Auditoría al Fobaproa.

Finalmente, envío mi sentida felicitación a los pueblos de Bolivia y Chile. La recuperación progresista de la justicia contra el neoliberalismo es el camino.

Y no se me pasa decirles a Julio Urías y a Víctor González, me emocionaron tanto que se me inflamó el orgullo mexicano.

¡Enhorabuena!