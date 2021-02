Honrar la Constitución

“El tiempo es el bien del que está hecha la vida”.- Benjamin Franklin









Llega un aniversario más de la promulgación de la Constitución mexicana de 1917 y, con él, las renovadas esperanzas de poner totalmente en práctica sus postulados, principios y axiomas.

Siempre es oportuno preguntarnos sobre el estado de cosas imperante cuando hablamos de la ley de leyes, el moderno contrato social y pacto de convivencia que suscribimos en el día a día, no obstante que siempre existan personas dispuestas a reñir con sus mandatos.

104 años de vida del documento máximo de la nación se dicen fácil pero requieren de un cúmulo de esfuerzos para mantener su vigencia, eficacia y operatividad, más allá de la longevidad misma del texto.

La medición de un código político por lo que hace únicamente al tiempo que lleva rigiendo a una sociedad puede resultar superflua si no se enfatiza, más bien, el grado de legitimidad que ha conseguido o no entre la ciudadanía a partir de un ejercicio recíproco entre ésta y el gobierno. Dicho en otras palabras: si la Carta Magna no se respeta, a nada práctico conducirá en la realidad el que tenga cinco, diez, cincuenta o más de cien años de haber sido expedida.

La estabilidad constitucional es una de las grandes aspiraciones en la vida política de un pueblo, pues de ella depende que los derechos y libertades públicas se cristalicen más allá de las pugnas partidarias o ideológicas; además, si una Constitución es estable, las instituciones a las que les da vida son robustas, fuertes y a prueba de resistencias temporales y de otra índole.

Por ello es que el mejor homenaje que le podemos hacer a la Carta Magna es honrarla permanentemente, tanto desde el punto de vista de la defensa de nuestros derechos fundamentales como del cumplimiento de nuestras obligaciones como personas y ciudadanas o ciudadanos.

El año que todavía se encuentra en ciernes trae consigo un doble reto: Por un lado, seguir enfrentando la pandemia Covid-19 con todo lo que ello implica y, por el otro, procesar las vicisitudes que arroja la jornada comicial que se tendrá en próximos meses. Estamos hablando de un par de formidables desafíos en los que están de por medio derechos tan sagrados como la vida y la salud, así como la necesaria participación en la renovación de la Cámara de Diputados y de poderes locales en 15 entidades federativas.

Pero volvamos al tema central que nos ocupa en esta ocasión: La necesidad ineludible de honrar la Constitución. Honrar la Constitución es una cuestión de prédica y práctica. Es un asunto de libertad e igualdad. Es un tópico de prerrogativas pero también de responsabilidades. Es un teorema y una necesidad de resultados. Es público, privado y social. Es de todas y todos. Nadie escapa a un imperativo tan elevado; hacerlo equivaldría a un fraude no sólo a las leyes, a la colectividad y al Estado de Derecho sino a nosotras y a nosotros mismos.

Para honrar la Constitución hay que leer y estudiar a los insignes constitucionalistas de nuestro país, tanto a aquellos que para nuestra buena fortuna están en plenitud de facultades físicas -Diego Valadés como principal ejemplo- como a los que desgraciadamente han pasado a otro plano pero su pensamiento sigue más vivo que nunca -en donde pudiéramos mencionar a Héctor Fix-Zamudio, Jorge Carpizo, Ignacio Burgoa, Emilio Rabasa, Ignacio Luis Vallarta, Manuel Crescencio Rejón o Mariano Otero, por citar tan sólo a algunos de ellos-.

Para honrar la Constitución, en definitiva, y como ya se había referido, el principal compromiso debe ser para con nosotras y nosotros mismos. Leerla, entenderla, practicarla, mejorarla. Ello siempre será un buen punto de partida, pues queda claro que nuestra carta política está muy lejos de ser perfecta. Sin embargo, su depuración y mejoramiento cotidiano también se da con base en su aterrizaje en el terreno de lo real y no sólo a través de las enésimas reformas de las que ha sido objeto. Cumplir con lo que en ella se manifiesta debería ser nuestro principal objetivo colectivo.