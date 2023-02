Huelgas en Europa

Estimado lector, dada las numerosas huelgas que se están presentando en Europa, le presento mi artículo sobre este tema.

No omito plasmar que el crédito de este artículo lo encontré en Wikipedia y me pareció muy interesante no sólo por el contenido, sino porque resume de manera sustancial esta actividad social de protesta, no soslayando que la historia registra muchos movimientos de huelga importantes y significativos en muchos países.

“La huelga o paro es una protesta en la que sus miembros se abstienen de realizar la actividad que realizan normalmente en perjuicio de aquello a los que dirigen sus reclamos o sus quejas”. El tipo más importante y extendido es la huelga laboral o paro que es la suspensión colectiva de su actividad por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar mejoras en las condiciones de trabajo o manifestarse contra los recortes en los derechos sociales. Según la Organización Internacional del Trabajo, es uno de los medios legítimos fundamentales de que disponen los ciudadanos sindicales para la promoción de sus intereses económicos y sociales.

La primera huelga documentada ocurrió en el antiguo Egipto, organizada por los trabajadores y artesanos de Set Maat durante el reinado de Ramsés III, hacia el año 1166 a.C.

Normalmente la huelga está asociada a la demanda de mejores condiciones de trabajo, al desarrollo del movimiento sindical y a la expansión del sindicalismo internacional y, al desarrollo de clases.

Aunque sus orígenes se remontan a la Revolución francesa de 1789 su pleno desarrollo se produce con la Revolución industrial y la generalización del trabajo asalariado a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.

Los orígenes de la huelga unido al movimiento sindical se sitúan en Inglaterra. Allí apareció el ludismo conducido por Ned Ludd y conocido como el movimiento de los rompedores de máquinas, esto sucede en 1810-1811. En años posteriores, 1830, aparecen las primeras organizaciones obreras de carácter gremial (trabajadores que se ddedican sólo a un oficio). En Inglaterra tomaron el nombre de Trade-unions y más adelante, por la tendencia a abreviar en inglés, unions.

A los movimientos sindicales de distinto signo (anarquismo, comunismo, socialismo) van también asociados al desarrollo teórico de la existencia de una clase trabajadora obligada a desarrollar una lucha de clases para el reconocimiento de valor como fuerza de trabajo en la creación de riqueza. La práctica de huelga es considerada como una herramienta para reivindicar mejoras en las condiciones de trabajo. El derecho de huelga es otra de las reivindicaciones del movimiento sindical. En este sentido las ConbinationsActs (leyes inglesas que prohibían los sindicatos) no fueron derogadas hasta 1824. El inicio del desarrollo teórico se produce básicamente por Karl Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, y el posterior desarrollo en libros como El Capital en el que se propugna, para alcanzar objetivos de la clase trabajadora, una revolución.

El desarrollo de la socialdemocracia en el siglo XX contribuyó a que la huelga laboral dejara de estar severamente penalizada. Fue entonces cuando el derecho de huelga fue reconocido internacionalmente como un derecho esencial de los trabajadores constitutivo de la libertad sindical. Se trata de uno de los derechos de segunda generación, que se reconoce en la actualidad en la mayoría de los ordenamientos internos y en tratados internacionales de alcance universal como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Cuando se suscitan acciones frecuentes con la idea esencial de lo que es la huelga, surgen diferentes motivos para que se originen. Estos diferentes motivos han hecho que se produzca una especie de categoría de términos en función de sus características: Huelga laboral, huelga de consumo, huelga de hambre, huelga general revolucionaria, huelga de vientres, huelga sexual, huelga de estudiantes (profesores, etc.)”. ¡Hasta la próxima!