Ignorancia, agresión y mentiras

En fechas anteriores he tratado lo relativo al “Efecto Dunning–Kruger”, en el que, mientras mayor sea la incompetencia, menos consciente se es de ella.

Y así como McArthur Wheeler, creyó haberse convertido en invisible por untarse zumo de limón en la cara y procedió a robar dos bancos en Pittsburgh, EE. UU., de la misma manera y con el mismo efecto, alguien creyó poder gobernar un país, y a base de caprichos se montó en ellos, tirando a la basura lo que hubiera sido un gran aeropuerto en América Latina, no obstante, ha confesado que sus principales asesores le sugirieron no lo hiciera, y no conforme con haber tirado el dinero, destruyendo lo que existía del aeropuerto de Texcoco, tiró aún más, construyendo un aeropuerto totalmente inoperante, que no ha ayudado en nada al Benito Juárez que, a estas fechas ya no debiera existir y, todo el tráfico aéreo debiera estar concentrado en el de Texcoco.

Los otros datos con los que se ha manejado siempre, son una serie de sofismas, argumentos totalmente falsos, con la finalidad de inducir al error y salvar su incompetencia, o bien, además de agredir, inventar para hacer crecer su popularidad, como la supuesta “nacionalizar el litio”, que está nacionalizado desde la Constitución de 1857, pues todo lo que forme parte del subsuelo dentro del territorio mexicano está nacionalizado, pero tiene que convencer a sus ignorantes, lo que le ha servido para salir del paso y satisfacer a su pueblo bueno y sabio que, como él mismo ha dicho en su mañaneras, Morena obtiene sus votos, con la gente más ignorante que, entre más analfabetismo, más apoyo a Morena, y esa es su labor precisamente, procrear más ignorantes.

Los mismos sofismas que usa, son denominados “Sofisma IGNORANCIA de cuestión” que corresponde a sostener una falacia como si fuera verdad, alegando que no existe prueba en contrario, o invocando que el oponente no tiene la capacidad para presentar pruebas convincentes,

mientras que sus seguidores, se convierten en cómplices de esa ignorancia. El filósofo y profesor austriaco Karl Popper, citó: “La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos”.

De acuerdo con Albert Einstein, quien mencionó: “Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas”. Sin embargo, a un chairo, que sabe que no soy de los suyos, le pregunto: ¿Cuál es la diferencia entre ignorancia e indiferencia? Y me responde de inmediato: - “No sé y no me importa”.

Fer Broca y el doctor Carlos Díaz Ábrego, señalan que ese tipo de ignorancia es “Ignorancia de Sentido de Vida”, que da lugar a disfuncionalidades graves, como la violencia, la intolerancia, y la pérdida de valores que vemos y vivimos todos los días, de faltas de respeto, menosprecios y hasta insultos como los que se profieren desde la tribuna mañanera y en las cámaras de los legisladores.

Pero también se le puede llamar IGNORANCIA CULPABLE, que resulta del autoengaño, que es la de aquellos que continúan ciegos y sordos con respecto a lo que sucede a su alrededor, con la finalidad de eludir responsabilidades, o seguir otorgando el apoyo a quien así lo han considerado y no cambiarán de parecer. Como el de apoyar a un equipo deportivo que perdió legalmente en el juego, pero siguen en la entereza de señalar que les robaron el partido, cegándose a la realidad y tranquilizando sus conciencias, aplicándose el dicho de: “Ojos que no ven corazón que no siente”.