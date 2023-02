Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. --Señor, si quieres, puedes limpiarme --le dijo. (Mat 8:1-2 NVI=

A pesar de su condición detestable y entre toda la multitud que le seguía este hombre enfermo de lepra captó la atención de Jesús. ¿Qué fue lo que captó la atención del maestro? ¿Acaso su voz ronca afectada por la enfermedad? ¿Acaso el olor nauseabundo que emanaba cuando se movía lentamente? ¿Acaso su cara tapada ocultando su mortífera identidad?

Sin duda lo que captó la atención de Jesús fue su fe. Este hombre tuvo la confianza de acercarse venciendo todos los prejuicios sociales. Tuvo la osadía de sobreponerse a las normas sanitarias de entonces, porque sabía que Jesús podía ayudarle. ¡Imposible no mirarlo! Jesús lo mira a los ojos y lo sana en su espíritu antes de sanarlo en su alma y en su cuerpo.

El mismo Jesús que estuvo en Palestina vive en el mundo a través de Su iglesia. Donde está Su iglesia genera confianza, hace que la gente libre de prejuicios se acerque. Cuando escucha que le pides ayuda se detiene, te mira y puede ver “el secreto de tus ojos”. Lo que hay detrás de esa mirada. Tus lágrimas contenidas. Tus corajes reprimidos. Tus preguntas sin respuestas. Tu vergüenza por el pecado no confesado. Será, como entonces, imposible para Él no mirarte, no tocarte y no sanarte.

“Pedro y Juan lo miraron fijamente, y Pedro le dijo: «¡Míranos!». El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo: «Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡levántate y camina!».” Hechos de los Apóstoles3:4-6NTV





