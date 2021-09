Incongruencias y más

¡Viva el amor al prójimo! Pero, ¿el odio hacia los fifís, los conservadores, la clase media, a Calderón, etc.?

Mientras Amnistía Internacional acusa al gobierno de Cuba de reforzar la represión en aras de una cultura del miedo, en nuestro país el presidente tiene de invitado de honor al dictador Miguel Canel.

Apenas el 20 de agosto manifestó con relación al nombramiento que se hiciera de Brenda Lozano como agregada cultural de la embajada de México en España, el presidente señaló: “Voy a proponerle a Marcelo que, quien nos represente en lo cultural sea una mujer indígena, una poeta del Istmo, de aquí del centro del país, mexica, que hay hombres y mujeres con mucha preparación y ya ni hablar de cultura, ellos encarnan la cultura. Entonces vamos a cambiar eso”.

Recordemos que siempre manifestó que en su gabinete serían de ideologías coincidentes “por moralidá”, sin embargo, hace ocho días propuso al priista Quirino Ordaz Coppel, como nuevo embajador en España; y también reveló que el panista Antonio Echeverría García, gobernador de Nayarit, formará parte de su gabinete.

Como estas contradicciones e incongruencias, existen muchísimas y luego, tendrá otros datos.

Recuerden cuando indicó que no admitiría que en su familia existiera corrupción y, se presentó lo de Pío y Martinazo, pero “ni pío”.

El 21 de octubre del año 2018, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el presidente textualmente mencionó: “Las personas migrantes de origen centroamericano son bienvenidas en México y recibirán visas de trabajo”.

En uno de los comunicados de prensa, en la misma fecha que se señaló anteriormente, también apareció el siguiente comentario: “El presidente electo aseguró que México garantizará protección a los migrantes centroamericanos que buscan llegar a EU y que la migración no debe enfrentarse solamente con el uso de la fuerza. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió a los “hermanos migrantes centroamericanos” que en México se les dará trabajo y que tendrán protección en su camino para Estados Unidos”.

En su discurso mencionó lo siguiente: “La migración no es un problema; el que sale de su pueblo no sale por gusto, sale por necesidad, y si hay producción y hay trabajo en los pueblos, se va a aminorar el fenómeno migratorio, queremos que la migración sea opcional, no obligatoria, el que quiera salirse, que se quiera ir a otro país que lo haga por gusto, no por necesidad”.

Cambio drástico al amenazar en un tuit el presidente Trump, de imponer aranceles a productos mexicanos como represalia por la incompetencia y laxitud de las autoridades mexicanas respecto al paso de los migrantes.

No obstante, las declaraciones de AMLO que no se dejaría presionar por el presidente de EE. UU., vemos en las noticias, cómo han enjaulado a todo tipo de migrantes, hasta niños, lo que ha sido violatorio de la Ley de Migración que lo prohíbe, incluso es patente cómo los maltratan y golpean, entre los miembros de Migración y guardias nacionales, quienes al ver las cámaras de la televisión han tenido que abrir las puertas de las jaulas en donde permanecen hacinados sufriendo todo tipo de precariedades, y que donde la CNDH, que ahora está a modo del presidente, ni Solalinde ni siquiera interviene. Mal trato que en pocos países existe.

Me recuerda el cuento de la pantera, que estaba haciendo ejercicio, y cuando le preguntaban los demás animales de la selva, por qué lo hacía, respondía que para darle sus trompadas al león. Pero cuando llegó el león a preguntarle cuál era la causa de tanto ejercicio, la pantera tímida contestó, que nada más para hacerse pendeja.

Considero que es la respuesta al presidente de EE. UU., con relación a lo que pregonó de los migrantes y de tanta contradicción e incongruencia manifiesta.