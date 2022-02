Incongruente que lo tomen en cuenta

“Tu esposa y tus hijos son tus mejores amigos. (Pepe reclamaba dramáticamente al público que con esmero atendía su relato). -Contigo se forma el primer núcleo de unidad y fortaleza para la paz y bienestar del mundo.

Ten en cuenta lo que ha sufrido tu mujer que de tu casa es: Cocinera, lavandera, niñera, limpiadora, aseadora, planchadora, jardinera, pediatra, maestra, consejera, enfermera, psicóloga, confidente, conciliadora, peluquera, profesora, secretaria, conversadora, economista, malabarista, ayudante, chofer, organizadora, confesora, excursionista, animadora, entrenadora, lectora, educadora, camarera, pedagoga, economista, contadora, negociadora, modista, reloj despertador;

Pero como trabajaste mucho y soportaste disgustos, llegas a tu casa y arremetes en su contra porque no tiene la comida a tiempo, o está fría o demasiado caliente, o no es la comida que tú querías. (A las palabras de Pepe, las aderezaba emotivamente una música de fondo que, concentraba más a la audiencia en su relato). - En lugar de llegar cantando y agradeciendo a Dios por el día productivo que has tenido, y el haber llegado al hogar que tú deseaste lograr, gritas y aturdes, te ofuscas y todo te parece mal. (La música de fondo exprofeso inducía a mayor sensibilidad y sentimentalismo en la exposición de Pepe).

-El mismo Nuevo Testamento nos señala en Colosenses 3:16: “Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza: Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría; canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud a Dios de corazón”. (La música subía el volumen y de alguna forma intimidaba a los asistentes envolviéndolos en las sublimes palabras de Pepe que terminaba ya su narración)

- Recuerda siempre, tú tienes la llave de la felicidad (Alterando su voz) – ¡Úsala, pero abre la puerta de la felicidad para tu familia e ingresa con ellos a vivir la verdadera felicidad! (La música alteró su sonido y Pepe terminó). El aplauso retumbó en la sala con una duración de más de un minuto, mientras la música de fondo resonaba e incitaba a enaltecer más el mensaje recibido. El público aplaudía de pie y se deshacía en aclamaciones en favor del orador, quien, con varias caravanas, correspondía a la efusividad del público.

Con la más grande sonrisa de éxito, Pepe abandonó el escenario, pero tras bambalinas lo esperaban admiradores de ambos sexos, quienes después de las aclamaciones y adulaciones, convinieron en nuevos eventos con las narraciones y enseñanzas que sólo Pepe puede hacer llegar al corazón del público.

En un lapso de media hora llega por Pepe su esposa, a quien de inmediato reclama: - Tarde como siempre, ya no se puede confiar en ti para nada. Haces que quede mal en todas partes debido a tus impuntualidades. La esposa responde: - Pepe no asistió la empleada doméstica pues se le enfermó la mamá. Pepe manifiesta: – Entonces, no habrá la sopa de pescado que te había pedido, claro, como no sabes ni siquiera cocinar.

Notoria la falta de coherencia en la actitud de Pepe, que lo festejan por ser experto en los mejores consejos para la familia, pero él mismo no los pone en práctica.

Quizás pueda considerarse esta actitud como anti coherente, incongruente, o hasta solipsista, pero tenemos ejemplos totalmente evidentes de la existencia de esas personas. Resultando también, sumamente inconcebible e incongruente, que alguien así tenga adeptos que le tapen sus anormalidades después de todas las barbaridades que comete.

Da el consejo para vivir sin lujos ni ostentaciones y justifica a su hijo José Ramón, de quien se sabe, nunca ha trabajado, que es un holgazán, pero para su nuera, quien que es hermosa y millonaria, le fue imposible resistirse a la exótica, exuberante, incomparable e inconfundible belleza de José Ramón y cayó rendida a sus brazos. Que no obstante que a Delfina Gómez se le impuso una sanción de 4 millones 529 mil pesos, por quitarle a la mala el 10% de su sueldo a los trabajadores del ayuntamiento para su beneficio, de donde era alcaldesa, señala el presidente que fueron aportaciones, como también las recibidas por sus hermanos Pío y Martinazo y un sinnúmero de exculpaciones que ha hecho de gañanes deshonestos a causa del solipsismo que tal vez padece.