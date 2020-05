Indicador mediático

Ahora, no se les ven ni sus luces

Lo ocurrido en el Hotel Gobernador, representa uno de los casos más polémicos en la historia laboral de Durango. El despido injustificado que alegan por lo menos 19 trabajadores ha sido comentado socialmente y en las redes virtuales.

No es común que un grupo de familia empresarial tan reconocida, no solo en el giro de la hotelería local, sino en otros rubros más, siendo representantes de una de las marcas más emblemáticas y de peso económico, en este momento, no pueda llegar a una negociación con no más de dos docenas de trabajadores.

Pero otro aspecto más lamentable, es que no tengan, hasta el momento, a su propia agrupación sindical respaldándolos. Tiene que ser otro gremio el que tome su defensa y, además, abogados particulares.

La llamada de alerta fue encendida desde hace unas semanas, cuando se escuchaban voces en los pasillos del Hotel Gobernador sobre posibles despidos. La justificación no era otra, la crisis de la pandemia del Covid-19 está causando estragos económicos fortísimos no sólo en la entidad sino en todo el mundo y uno de los sectores más afectados, además del manufacturero y de alimentos, es el hotelero.

Nunca habíamos visto una Semana Santa con una hotelería del cero por ciento, rostros decaídos de sus dueños y de los titulares de la promoción turística de los gobiernos. Nada se puede hacer.

Por otro lado, escuchamos sólo las lamentaciones de algunos políticos locales allegados al Gobierno Federal, específicamente ligados al Partido Morena, argumentando que es injusto el despido que están haciendo en el Hotel Gobernador sin tomar en cuenta el historial laboral… ¿es en serio?, ¿se les olvidó que su Gobierno Federal desde la máxima tribuna mediática, denominada como “Las Mañaneras”, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su séquito de legisladores tacharon a los empresarios afirmando que sus utilidades ya las habían obtenido desde el año pasado y que ellos solitos se podían rascar con sus propias uñas?

¿En serio?, ¿se les olvidó?, ahh pero eso sí, en sus redes sociales con bonitos diseños gráficos lanzan pronunciamientos tan fácil y cómodamente, desde su celular, en su casa, así cumpliendo con el famoso Home Office que tanto exhorta Hugo López-Gatell, aquél a quien no le cuadran los números de la epidemia del Covid-19.

Los despidos laborales del Hotel Gobernador sólo son la punta de iceberg que apenas asoma la pandemia del Covid-19. La crisis apenas viene y ya empiezan a llegar más casos de despidos injustificados, no sólo en el sector de los hoteles, sino en fábricas, maquilas entre otro ramos, que luego daremos a conocer.

Sí, es tiempo que las autoridades apliquen mano dura para las empresas que están liquidando en este momento injustificadamente a la gente, lejos de hacerlo en los centros de conciliación laboral, lo hacen en lo oscurito, ahí para que nadie se dé cuenta, como sucedió en esta reconocida empresa.

Sin embargo, también es hora, que aquellos quienes desde su comodidad lanzan pronunciamientos en redes sociales hagan, de paso, un fuerte llamado a la autoridad federal para que esos recursos de los mexicanos que administra la Federación se aplique en estimular económicamente a las empresas y, de esta forma, haya más flexibilidad fiscal y el peso sea menor.

Que en lugar de apostarle a los proyectos que tendrán pérdidas económicas como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles, se apueste a ayudar al sector empresarial, quienes son los que mantienen el 70 por ciento de los empleos en el país.

En eso deberían enfocarse. Porque antes, los veíamos organizando ruedas de prensa, asistiendo puntualmente a sus líderes nacionales de su partido a su llegada a Durango, pidiendo el voto con colores diferentes a su anterior partido político.

Hoy, más que nunca, es cuando debemos verlos en la gestión, haciendo anuncios espectaculares como aquellos que anunciaban en sus giras por medios de comunicación. Hoy es cuando más se requiere su presencia; a ellos, ahora, no se les ven ni sus luces.

@CEOMarcosOrtiz