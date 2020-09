Indicador mediático

Semáforo amarillo con tinte rojo

Muchas son las empresas que adecuaron su logotipo a uno referente a una casa, para impregnar un efecto visual de la famosa frase-hashtag: “Quédate En Casa”.

Tendrán que ir cambiando poco a poco esa idea, pues a partir del lunes, varios estados de la República pasarían de Semáforo Naranja a Amarillo.

Con ello, las actividades tendrán una reapertura mayor que en semanas atrás. Incluso, entraremos a una faceta sumamente riesgosa pues acabamos de ingresar a la etapa estacional de otoño, con lo que la temperatura comenzará a bajar y con ello, los riesgos de contraer enfermedades como la influenza y similares estarán aún muy latentes.

Además, especialistas afirman que México aún no ha controlado la pandemia. La inminente aparición de rebrotes también está latente.

De hecho, en algunas escuelas ya plantean el regreso a clases presenciales en un 50-50, es decir la mitad tomarán las clases en las aulas mientras que la otra parte será por clases digitales. Esta idea ya fue considerada en #Durango por Tomás Palomino, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, en Durango.

A pesar de todo, es menester continuar con los exhortos de quedarse en casa, cumplir las medidas y fomentar también el consumo interno entre los comercios locales, pues las micro empresas ahora requieren, no tanto ser “salvadas”, sino ser apoyadas para poder salir de esta tormenta económica generada por el nuevo coronavirus.

Y no esperemos apoyos de autoridades oficiales pues pudieran tener tintes incluso políticos. Recordemos el pronunciamiento del diputado del Partido Verde, Gerardo Villarreal, quien lamentó que el crédito de los mil 800 mdp del Gobierno del Estado se pretende aplicar en tiempos cercanos a los procesos electorales para paliar los efectos negativos de la pandemia.

No. Sino el apoyo ahora debe emerger desde la propia sociedad civil, esa que hoy por hoy sufre a carne propia los efectos colaterales de la economía, esa que ahora duerme poco pensando en cómo le hará para sacar a su familia adelante cuando escucha que en #Durango se están cerrando cada vez más las oportunidades económicas.

Por esas pequeñas empresas en la era mediática seguiremos pugnando y promoviendo espacios para poder salvar la economía local. Pero falta otro tema: El sector salud.

El secretario de Salud, Sergio González, afirmó que #Durango no está listo para entrar a un Semáforo Amarillo, más cuando los números de contagios no han bajado de manera importante.

Y aunque para empresarios la noticia les cae como anillo al dedo, pues la economía se abrirá un poco más, para los médicos, enfermeras, doctores, hospitales y personal del sector salud esto representará un incremento de estrés laboral que también les perjudicará en todos los sentidos.

Esperemos que no llegue a efectos mayores, que este semáforo amarillo al cual entraremos no traiga posibilidades de rebrotes del Covid-19 y, si es así, entonces que se tomen las decisiones de volver al confinamiento, pues mientras no haya certeza alguna sobre vacuna para controlar esta enfermedad, la salud de la gente será la prioridad de las familias, sociedades y gobiernos.

Por ello, varias empresas han decidido retirar el imagotipo de #QuedateEnCasa esa figura particular de un logotipo oficial enmarcado en una casita, asemejando el mensaje subliminal de ponderar estar dentro del hogar y respetar todas las normas.

Sigamos acatando el llamado de las autoridades, sigamos usando el cubrebocas aunque algunos funcionarios no pongan el ejemplo, sigamos usando el gel antibacterial y lavándonos las manos por lo menos unas 20 veces al día y también sigamos evitando lugares muy concurridos.

Sigamos con nuestras normas sanitarias, aunque muchos no pongan el ejemplo, aunque nos tachen de exagerados, aunque se sigan burlando de nosotros porque nos cuidamos al extremo, aunque sigan afirmando que esto es un cuento, que son inventos de países que quieren conspirar contra la humanidad.

Aunque nos digan que pasaremos a un semáforo de color amarillo, cuando quizá en realidad estemos en uno color naranja o, en el peor de los casos, sigamos estando aún en el semáforo color rojo, a final de cuentas, esa intensa movilidad en #Durango nunca la pudimos parar. Que sea para bien.