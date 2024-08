Indiferencia e indolencia política

Estimado lector, hace algunos días, un recuerdo inesperado me llevó a meditar profundamente sobre la vida. Estaba en casa de un amigo, conversando animadamente, cuando súbitamente su hijo empezó a llorar. Su rostro reflejaba un dolor intenso y sus lágrimas rodaban abundantemente por sus mejillas. Con zozobra, le preguntamos qué le sucedía, pero el niño no podía hablar. Le preguntamos si alguna parte de su cuerpo le dolía, y nos respondió que no. Ante la incertidumbre, decidimos revisarlo y buscar a su alrededor por si algún animal lo había picado. No encontramos nada. Todo sucedió muy rápido. De pronto, el niño nos señaló hacia la televisión, donde nosotros veíamos sin mucho interés las noticias.

Transmitían una matanza ocurrida en un país de Centroamérica, donde una gran cantidad de personas subían apresuradamente unas escaleras que conducían a la entrada de una iglesia. Unos soldados les disparaban por la espalda, y se veía cómo las balas los alcanzaban, dejando grandes manchas de sangre en sus vestimentas.

Debo confesar que nosotros vimos la escena entre la conversación… pero no reparamos en ella. Ya calmado, el niño, entre llantos, nos explicó atropelladamente que primero se había asustado por el sonido de las balas y luego sintió un gran dolor al ver cómo caían las personas muertas. Durante un buen rato, guardamos silencio, desconcertados. En la calma de la reflexión, caímos en la cuenta de que cada vez nos íbamos volviendo más indiferentes e indolentes hacia situaciones de la vida, convirtiéndonos poco a poco en personas casi autómatas.

Mi escrito, estimado lector, versa sobre este tema. ¿Será que nos estamos acostumbrando a los asesinatos y a las muertes violentas? ¿Nos estamos acostumbrando a la guerra? ¿Ya no nos afectan las injusticias? ¿Hemos aprendido a vivir con temor e incertidumbre? ¿Ya nos da igual lo que sucede en nuestro entorno social, político y económico?

En la calma de las cavilaciones y de la reflexión, se agolpan muchos pensamientos, principalmente sobre la familia y los amigos. Pensamientos que se convierten en palabras, frases e ideas que se comparten en las reuniones. Y, a partir de esas conversaciones, surgen otras preguntas como: ¿Será que tal vez ya nos hemos acostumbrado a que una sola voz trate siempre de monopolizar el debate sobre las cuestiones públicas? ¿A que una sola voz confronte a las voces hegemónicas? ¿Nos hemos acostumbrado a ser meros espectadores?

Entre otros temas, en los corros trasciende, a veces, que los discursos sobre la lucha por fortalecer y acrecentar nuestra democracia, por una democracia abierta, incluyente y plural, han quedado en retórica para alcanzar el poder, convirtiéndose en aspiraciones y esperanzas sexenales.

La indiferencia es un síntoma de la indolencia. Parece que estamos en un estado en donde lo que no nos duele no nos afecta, sin que esto signifique que la indolencia sea un pecado reprobable.

¿Será que estamos en vías de convertirnos en autómatas? Deseo fervientemente que no, como también deseo que no aumente el desapego hacia los valores e instituciones democráticas y que la opinión de que "da lo mismo vivir en un régimen democrático que en uno autoritario" jamás se presente, ni siquiera por asomo.

Hoy, con la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum, se abre un nuevo ciclo en el que, en el momento oportuno, de cabida al reclamo de que se refrende el derecho a la expresión, los derechos humanos, y que se abra sin temor el espacio público para escuchar las exigencias, las interpelaciones, y otros puntos de vista. Todo ello en aras de afrontar el reto de construir un Estado de derecho basado en la libertad, la igualdad y la justicia. ¡Hasta la próxima!