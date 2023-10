Infocracia y esfera pública

“El régimen de la información está acoplado al capitalismo de la información”.

- Byung-Chul Han





En un pequeño libro en cuanto a su número de páginas pero bastante extenso por lo que respecta al cúmulo de reflexiones que trae consigo, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han -que sin duda es uno de los intelectuales y ensayistas más potentes del planeta- examina el fenómeno de la infocracia como una de las amenazas más reveladoras para la democracia y la esfera pública en la era digital.

En estos tiempos donde las redes sociales, las plataformas audiovisuales y en general Internet se han convertido en los marcos de referencia de todo lo que hacemos socialmente hablando.

En dicho texto (“Infocracia. La digitalización y la crisis de la democracia”, traducción de Joaquín Chamorro Mielke, México, Taurus, 2022), Han explora el fenómeno de la digitalización y su avance inexorable, así como del torrente y la revolución de datos que trae consigo, lo cual no siempre es positivo sino todo lo contrario: ocasiona efectos perniciosos a causa de los bots, los troles, las noticias falsas o fakenews, los discursos de odio, las teorías de la conspiración y la desinformación en general.

De forma lamentable, las cuestiones que se acaban de referir son ya cosas de todos los días en los nuevos canales de comunicación que han surgido con las nuevas tecnologías. Por eso es que Han argumenta en que la democracia degenera en infocracia, donde el capitalismo informacional logra someter a sociedades enteras cuando no hay adecuados mecanismos de contención. Ese viejo adagio de que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad se pone de relieve significativamente en los contextos digitales que buscan teledirigir -Sartori dixit- a la colectividad.

Cuando la información termina en las manos equivocadas, empezando por los poderes salvajes del mercado, corremos el riesgo de que su uso no sea el óptimo ni el adecuado. Tal y como explica Han, hoy en día el poder se obtiene no a través de los medios de producción sino a través del acceso a la información, con todo lo bueno o malo que ello pueda significar.

Por ende, la vigilancia de la información se configura como un tema toral en nuestras modernas democracias constitucionales; si este proceso se lleva a cabo de manera poco racional, los datos pueden desvirtuarse de una manera considerable y ocasionar daños tanto en lo individual como en lo grupal.

Bajo el dataísmo, Han pone sobre la mesa algunas premoniciones truculentas: La democracia de partidos dejará de existir y dará paso a la infocracia como posdemocracia digital, los políticos serán sustituidos por expertos informáticos que serán los nuevos administradores sociales, la política será relevada por la gestión de sistemas con base en datos y las decisiones relevantes se habrán de tomar usando el big data o macrodatos, así como la inteligencia artificial.

Si vivimos en una era de la información o digital, tanto los datos como la digitalización deben ser oportunidades para mejorar, aprovechando las múltiples bondades que ofrece la tecnología. De lo que se trata al final del día es de tener una esfera pública mucho más abierta, dinámica y proactiva, en pos de la plena vigencia de los derechosy libertades.

De no ser así, corremos el riesgo de que dicha era de la información se convierta, según la advertencia de Han, en una infocracia depredadora, donde los datos habrán de gobernarnos sin el más mínimo atisbo de dignidad o respeto a nuestra privacidad. Ya no sólo los gobiernos sino la sociedad civil en sí misma debe ser la principal ocupada y preocupada en que no avance el nefasto régimen infocrático.