Intellego ut credam

Protocolo de reapertura al culto para Durango fase 1

Ante la presente situación de pandemia, la Arquidiócesis de Durango, con la conciencia de ser madre y maestra, nos invita a actuar con responsabilidad en el cuidado físico y espiritual de todos los fieles, ya que siempre ha valorado la vida como un don de Dios.

Es por ello, que presento los siguientes lineamientos generales para la reapertura gradual de los templos y espacios físicos en la vida eclesial, sobre todo el aspecto sacramental; observando puntualmente las medidas de higiene y sanitización. Exhorto a todos nuestros fieles, nos sumemos con caridad y solidaridad en esta nueva realidad que estamos viviendo, tanto en el ámbito social como eclesial.

FASE I DE REAPERTURA.- Observando los semáforos que presenta la Secretaría de Salud a nivel estatal y teniendo en cuenta las indicaciones que el Gobierno del Estado ha emitido el 01 de julio de 2020, se procederá a la reapertura de los templos y espacios físicos en lo que llamaremos Fase I.

Fase I: Apertura de templos en celebraciones eucarísticas feriales y dominicales con un límite de capacidad del 25% respecto al aforo total del lugar. Yo personalmente, les iré dando las pautas, en modo oficial, para el proceder de las fases de reapertura. Exhorto a la responsabilidad de cada párroco o capellán, ya que seguramente, habrá inspectores de sanidad de parte del municipio o del estado. Cada parroquia o templo se hará responsable de implementar las medidas sanitarias exigidas.

DIRECTRICES PARA LA REAPERTURA GRADUAL DE LOS TEMPLOS.- 1. Formar el equipo estratégico parroquial para implementar las medidas sanitarias.

2. Adquisición de equipo y material necesario para el cuidado de los fieles y sanitización del templo. A saber: termómetro infrarrojo, gel antibacterial con base de alcohol mínimo al 70%, tapete sanitizante, liquido sanitizante, guantes nitrilo o vinil y careta para el equipo, cintas para marcar el distanciamiento y cubrebocas.

3. Definir la capacidad del templo para el control de asistentes, así como la disposición del mismo, según los siguientes criterios: a) Distancia mínima de 1.5 metros entre las personas en cualquier dirección, tanto dentro como fuera del templo; b) Marque con etiqueta de color el lugar donde debe sentarse cada persona, utilizando una banca sí y otra no. Cuando se trate de una familia, considérese la posibilidad de que se sienten juntos; c) Destine una puerta para el acceso y otra para la salida; d) Procúrese la ventilación adecuada del espacio; e) Limpiar y sanitizar antes y después de cada celebración las áreas susceptibles de ser tocadas; f) Evítese el agua bendita en la entrada de los templos, así como el contacto físico con las imágenes; g) Tener anuncios visibles en los templos a propósito de la utilización estricta de accesorios de protección y prácticas de higiene; h) Se pueden reanudar las reuniones presenciales de decanato, observando estrictamente las medidas previstas.

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA.- a) Invítese a los fieles a llegar 15 minutos antes; b) Asegúrese de que cada fiel cuente con su cubrebocas; c) El equipo estratégico controlará la capacidad de aforo; d) Se recomienda no permitir el acceso a quien presente síntomas de resfriado o Covid 19; e) El equipo estratégico estará en el punto de acceso tomando temperatura y permitiendo la entrada únicamente a aquellas personas que no excedan los 37.5 ºC; f) A la entrada se distribuirá gel antibacterial a cada fiel que participará en la celebración; g) Dirija al fiel hacia el tapete sanitizante y posteriormente hacia el lugar que ocupará en la asamblea; h) Al término de la celebración procúrese una salida organizada, evitando las aglomeraciones; i) Se recomienda que en los avisos generales, se invite a los fieles a no permanecer en el atrio del templo.

RECOMENDACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA.- a) Recuérdese que en la Fase I la capacidad de fieles es del 25% de la capacidad total; b) En lo que corresponde a la celebración eucarística, obsérvense las siguientes disposiciones:

Recuérdese que se mantiene la dispensa del precepto dominical. Aconseje el párroco o capellán, la no asistencia de personas vulnerables, ancianos, y niños.

La asistencia de cada fiel, considerando sus circunstancias personales, será responsabilidad de cada uno. El número de ministros en el altar debe reducirse al mínimo.

Se suprimen las procesiones de entrada.

Se puede contar con servicio de organista o coro, respetando las disposiciones sanitarias ya mencionadas y reduciendo el número al mínimo.

Evítese repartir subsidios para la celebración eucarística. La colecta se realizará después de la comunión o al final de la misa.

Se mantiene la omisión del saludo físico en el rito de la paz. Para la comunión síganse las siguientes indicaciones: 1) Manténgase el distanciamiento, respetando las señales previamente marcadas en la fila para la comunión (cintas amarrillas o círculos indicadores); 2) Distribúyase nuevamente gel antibacterial a las personas que van a recibir la comunión; 3) el ministro de la comunión debe usar gel antibacterial antes y después de dar la comunión, así como cubrebocas y procurar una distancia prudente con el fiel que recibe la comunión; 4) se sugiere la comunión en la mano.

Si se cree conveniente, existe la posibilidad de multiplicar las misas para reducir la asistencia de fieles por celebración. Búsquese espaciar los horarios de las misas para poder tener el tiempo suficiente para sanitizar entre celebraciones.

Se recomienda que la celebración de la eucaristía no dure más de 60 minutos. En las parroquias donde haya más de un sacerdote, procúrese, que cada sacerdote tenga su cáliz personal.

RECOMENDACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS DEMÁS SACRAMENTOS.- 1. Bautismo. a. Se permite la celebración del sacramento respetando el número de personas ya indicado y las disposiciones sanitarias. Guárdese la sana distancia entre los participantes; b. Evítese tocar al niño, por eso, usar un algodón, por cada niño, para la unción; Después se incinerarán los algodones; c. El sacerdote y todos los presentes usen cubrebocas.

2. Penitencia. a. Se puede administrar el sacramento de la reconciliación, siempre y cuando sea en un espacio abierto, con una distancia adecuada de 1.5 m, con el uso cubrebocas, tanto sacerdote y fiel, y evitando el contacto físico; b. Para evitar la aglomeración de personas se sugiere se realice con previa cita; c. En caso de que haya una fila, guárdese la sana distancia entre los penitentes.

3. Unción y visita a los enfermos. a. Procure el ministro observar estrictamente las recomendaciones sanitarias: cubrebocas, careta, guantes de nitrilo, así como evitar todo contacto físico con el enfermo, por lo cual se deberá ungir con hisopo.

4. Matrimonio. a) Se permite la celebración del sacramento respetando el número de personas ya indicado y las disposiciones sanitarias; b) En lo que corresponde al rito de matrimonio, el ministro use cubrebocas y evite todo contacto físico con los contrayentes y padrinos, manteniendo la sana distancia.

FIESTAS PATRONALES Y PIEDAD POPULAR.- a) En las fiestas patronales se suspende toda actividad que cause aglomeración de personas (kermesse, peregrinaciones, procesiones, danzas, pirotecnias, etc.); b) evítese el contacto físico con las imágenes.

OFICINA PARROQUIAL.- a) Para el servicio en la oficina se atenderá una persona a la vez; b) La secretaria usará todo el equipo de protección indicado con anterioridad; c) Se contará con una estación de gel antibacterial a la entrada.

CONCLUSIÓN.- Espero que este protocolo de reapertura de los templos sea de mucha ayuda para todos en la Arquidiócesis de Durango; de igual modo, les suplicamos encarecidamente, que estas normas se lleven a cabo por el bien de la comunidad. Nos ponemos bajo la protección de nuestra patrona, la Inmaculada Concepción, y pedimos la intercesión de nuestros mártires duranguenses para que esta pandemia termine pronto. 02 de julio de 2020. Año jubilar diocesano. Faustino Armendáriz Jiménez, Arz. de Durango.