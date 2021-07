Intellego ut credam

¡Te pedimos perdón!

“¡No tires esta carta! Es única y la hice para ti. Dios te ama y te acepta, ha dado todo por ti. Sé que no hemos reflejado eso, no te hemos demostrado que eso es verdad y te pido perdón...”.

“Perdóname por no haberte abrazado cuando necesitabas ser sostenido, perdóname por no prestarte oído cuando necesitabas ser escuchado, perdóname por ignorarte cuando necesitabas ser visto”.

En medio de gritos, insultos y atropello, nacieron estas palabras que me permití extractar con permiso de sus jóvenes autoras, quienes con la tinta corrida por sus lágrimas entregaron a pares en edad del colectivo lésbico gay en la puerta del Congreso local el miércoles pasado, mientras adentro, se debatía la posibilidad de tratarse en sesión extraordinaria el tema del matrimonio igualitario.

Estas palabras encarnan el espíritu real del evangelio: No somos llamados a juzgar sino a amar, porque Jesús no vino a condenar sino a salvar. Ellas entendieron mejor que muchos de nosotros para qué estábamos ahí. No se trataba sólo de los diputados quienes acobardados por la presión social o coaccionados por una agenda partidista estaban a punto de cometer un grave error.

Sino también del grupo minoritario que, empoderados en una bandera de pseudo orgullo, grita cada vez más fuerte pidiendo derechos; pero no el derecho a una institución que está fuera de su alcance; sino el derecho a ser vistos, escuchados y sostenidos en su quebranto. Pero, cómo: ¿Se puede ser “sostenido” por una sociedad que les ha rechazado, un modelo familiar que les ha defraudado y una religión que les ha condenado?

Hacemos nuestras las palabras de estas dos jóvenes cristianas y en nombre de todas las personas que te hemos dañado, abusado, rechazado, abandonado y denigrado: ¡Te pedimos perdón!

