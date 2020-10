¿Irán juntos el PRI y el PAN o mejor solos que mal acompañados?

En caso de concretarse una coalición entre el Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, este último sin duda sería el más beneficiado. Al menos en teoría así parece. Hasta el día de hoy, de acuerdo a las encuestas en las 15 entidades federativas donde habrá elecciones para gobernador, no les favorecen, con excepción de Querétaro y Sonora, aunque ya sabemos que las preferencias cambian de un día para otro. Pero de acuerdo a esas casas encuestadoras, si las elecciones fueran hoy, el tricolor y los blanquiazules saldrían muy raspados en 13 estados.

Si estos partidos fueran en coalición total en las elecciones de 2021, tomando en cuenta los resultados de 2018, aun sin estar Andrés Manuel López Obrador en las boletas, no es garantía que ganen la mayoría en San Lázaro. El asunto es que si está AMLO en las boletas o no, es como la teoría del vaso medio lleno o medio vacío. ¿Y si todavía el fantasma de López Obrador sigue recorriendo el país, no pone en riesgo los planes de Todos Contra AMLO? Es muy cierto, ningún presidente de la República ha sido tan odiado, criticado y atacado como Andrés Manuel. En casi todos los medios nacionales no hay día en que no se critique su estilo personal de gobernar. Que no hace nada bien, es un dictador, un autoritario y que se está tardando a regresarse a su famosa casa en el sureste mexicano.

Lo que sí está logrando y muy bien, es dividir y polarizar al país todos los días. Lo cual se podría reflejar el día de las elecciones del próximo año. Las reglas de oro de la política mexicana siguen teniendo vigencia. Aquí en Durango vivimos un ejemplo. Fueron públicas las diferencias y los desacuerdos entre el gobernador José Rosas Aispuro y el hoy senador de la República, José Ramón Enríquez Herrera, siendo presidente municipal. Si bien la fama, el carisma y la popularidad del oftalmólogo eran ciertas, se olvidó de las jerarquías del poder, y al final “haiga sido como haiga sido”, el gobernador fue parte importante para que José Ramón no se reeligiera como presidente municipal. Esa es la moraleja. Para llegar a acuerdos en la política, hay algo que nunca debe de agotarse, el diálogo entre las partes. Como decía Manlio Fabio Beltrones, la política es dialogar, dialogar, dialogar y dialogar.

Como todos sabemos, en 2021 estarán en juego 500 diputaciones federales. Si el PRI y el PAN quieren la mayoría en la Cámara de Diputados, requieren al menos para estar tranquilos 260 diputadas y diputados. Esto, como dicen en el rancho, se nos hace muy ojona pa` paloma. En Durango, en el papel parece muy sencillo que esto dos partidos ganen los cuatro distritos federales, en teoría, para el PAN serían el distrito 01 y el 04. Para el PRI el 02 y el 03, ¡sencillito! Sería reiterativo mencionar que el distrito 04 federal es el más importante del estado, porque en dicho distrito es donde se define el destino político del estado. Si hay coalición legal o de facto entre el PRI y el PAN, serán las palomitas blancas vestidas de azul quienes lleven mano en ese posible acuerdo político. Nada más falta saber qué es lo que piensa la sociedad y por quién votará a la hora de la verdad.