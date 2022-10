Islam, gobierno y feminismo

El 13 de septiembre la policía moral de Irán, detuvo a Mahsa Amini en Terán, una mujer de 22 años. El motivo de la detención fue la portación impropia del hiyab, lo que las autoridades afirmaron como vestimenta inmodesta. La joven fue llevada al centro de reeducación para luego trasladarla al hospital donde días después se confirmó su muerte. Los medios oficiales anunciaron un infarto como causa de su fallecimiento debido a problemas de salud previos, pero su familia los negó. La tragedia propició protestas de mujeres en el país que fuera uno de los más peligrosos para ellas. La injusticia de Amini, ha saturado las noticias internacionales, así como ha desatado una ola de enojo por parte de los iraníes en su país. Sin hacer la más mínima alusión a lo que el feminismo occidental promueve, hoy, esto podría convertirse en un detonante para la historia femenina iraní.

No obstante, la familia de la víctima rechazó tales declaraciones y pidió justicia para su hija. Este evento resultó en marchas y protestas mediáticas en reclamo a la agresión cometida hacia la joven. Debido a que Irán es una república islámica, es decir, se rige bajo la Sharia, la policía moral se encarga del respeto a la vestimenta promovida por la ley, pero ésta ejecuta sanciones mayormente a mujeres. De ahí que hoy existan espacios en blanco en el proceso de custodia de los policías sobre Mahsa Amini, lo que termina por generar dudas dentro de la población. Esto a la vez refleja el autoritarismo, así como la discriminación de género en el país, no por la religión en sí, sino por el régimen actual.

Como se mencionó al principio, no se trata de una crítica feminista occidental, pues parte del respeto hacia las demás culturas es la aceptación del feminismo con respecto a la cultura en la que una mujer está inmersa. El feminismo islámico no busca acabar con el hiyab estrictamente ni con las tradiciones religiosas, sino transformar el papel de la mujer dentro de esa misma esfera cultural. Por ejemplo, tener acceso a profesiones religiosas y a los espacios principales de mezquitas, derecho a ir a la universidad, entre otros. El feminismo de carácter musulmán no pretende deshacerse de sus creencias, al contario, éste las impulsa a la vez que le da un mayor papel a la mujer en el islam. Razón por la que es importante no estigmatizar esta religión, pues las practicantes no desean abandonar el islam, sino el sexismo dentro de él.

Asimismo, las revueltas en reclamo a la muerte de Mahsa Amini no son en contra del islam, sino del radicalismo y autoritarismo del régimen. Las protestas en Terán, así como la viralización de videos de mujeres que se retiran el hiyab y se cortan el cabello en solidaridad a la víctima, denuncian la discriminación de género y la opresión del gobierno, no la religión. La injusticia cometida en contra de Amini ha llamado la atención internacional que el Estado ha optado por restringir WhatsApp e Instagram para apagar la controversia. Advierten también que la policía ha lanzado gases lacrimógenos a los manifestantes, algo que exacerba el enojo social.

Finalmente, sin duda la lamentable muerte de Mahsa Amini es un detonante para el feminismo en Irán y para la estructura social del país. Así como no se debe confundir ser musulmán con terrorista; tampoco se debe de confundir con ser feminicida. El islam no es el problema, sino la interpretación radical que se le ha dado y el autoritarismo del gobierno. Las feministas musulmanas afirman que su religión promueve la igualdad de sexos, por lo cual, es fundamental diferenciar entre un Estado opresor a una religión estigmatizada.

*Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.