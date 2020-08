ITD 2020: Conmemoración en tiempos de pandemia coronavirus

En 2020, los de la comunidad técnica de Durango, celebramos el 72 aniversario del ITD con un formato ajustado a los tiempos de la indomable pandemia coronavirus. Con el soporte de las tecnologías digitales se organizaron los tradicionales eventos cívicos, académicos y culturales.

No se omitió el reconocimiento a los primeros directores, los ingenieros, José Gutiérrez Osornio, Mariano Cuéller Guerrero, Ramiro A. Jiménez Morales y Jesús Tébar Rodríguez. En Facebook disfrutamos el concierto de aniversario y el innovador espectáculo de drones. Una vez más los encuentros conmemorativos fortalecieron el orgullo guinda.

Los egresados pasamos lista de ¡presentes!, reafirmando nuestra identidad institucional. Héctor Arreola Soria y yo participamos, con la directora Isela Flores Montenegro, en un encuentro de reflexión, en calidad de ex directores generales del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos de la SEP, del cual nuestro ITD se reconoce, desde 1978, como la histórica piedra angular. El 2 de agosto de 1978, cuando quien escribe era director general, en un gran evento nacional realizado en Durango, se conmemoró el 30 aniversario del ITD y del Sistema.

A mí me tocó la rectoría y coordinación de los Institutos Tecnológicos en el período de 1976-1980, en que fui titular, primero de la Dirección General de Educación Superior (DGES), y luego de la Dirección General de Institutos Tecnológicos Regionales (DGITR). Héctor, en 2007-2008, de la que entonces se nombraba la Dirección General de Educacion Superior Tecnológica (DGEST). Héctor Arreola Soria y yo, en nuestro andar por el sistema educativo somos vidas paralelas.

La maestra Isela nos pidió que compartiéramos nuestra experiencia y vivencias al frente de la Dirección General. En ese marco, honrado por ser el primer egresado de tecnológicos que dirigió el Sistema, me referí a algunos tópicos que no se registran en mi libro. “Los Institutos Tecnológicos Regionales. Educación Técnica Superior para la provincia Mexicana”. En este se apuntan los principales logros en el periodo de 1976 a 1980 y se recuperaran datos del proceso fundacional de los primeros Tecnológicos que se crearon en el país.

En el libro se narra la creación de instituciones y la transformación de las dependencias. También se apuntan los proyectos que quedaron pendientes y posteriormente se concretaron. Por ello en mi encuentro virtual enfoqué mis comentarios a reconocer las decisiones y respaldo que recibí de los personajes históricos con los que colaboré en cumplimiento de mi tarea como director general, reconociendo que en el desarrollo de las instituciones, los logros son una obra colectiva.

Por eso en el conversatorio que moderó la maestra Isela, me referí más a la interacción y vivencias con los secretarios de Educación Pública con que hice equipo, el ingeniero Víctor Bravo Ahuja y el licenciado Porfirio Muñoz Ledo.

A Víctor Bravo Ahuja debo mi ascenso de director del Instituto Tecnológico de Oaxaca a Director General de Educación Superior de la SEP, el último año del sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y a Porfirio Muñoz Ledo mi continuidad con el nivel de director general de la SEP, en el gobierno del presidente José López Portillo que inició el 1º de diciembre de 1976.

Ambos en su momento fueron colaboradores de Torres Bodet en la SEP, donde Bravo Ahuja fue subsecretario de Enseñanza Técnica y Superior en el sexenio de Adolfo López Mateos. Eso me ayudó a convencer a Muñoz Ledo de crear una dependencia de la SEP que se encargase exclusivamente de la red de Institutos Tecnológicos. Así, de la DGES surgió la DGITR de la que me nombró titular.

Antes los Tecnológicos habían dependido, sucesivamente, de una subdirección de la Dirección General de Enseñanzas Tecnológicas Industriales, que estuvo a cargo del ingeniero Alejandro Guillot Shiaffino y del doctor Héctor Mayagoitia Domínguez; en los años en que era subsecretario de Enseñanza Técnica y Superior el Ing. Bravo Ahuja y como sabemos los primeros fueron coordinados por una oficina del IPN.

Muños Ledo valoró mucho a los tecnológicos, y, durante 1977, nos involucró en el Plan Nacional de Educación que puso en marcha. Desafortunadamente por su sello “Echeverrista”, tuvo que renunciar en diciembre de ese año. Haber colaborado con estos personajes históricos del siglo XX – vinculados al presidente Luis Echeverría Álvarez – fue afortunado. Echeverría ha sido el presidente de la República que mayor interés y contacto tuvo con los Institutos Tecnológicos y sus comunidades.

Compartía con Bravo Ahuja, la apasionada convicción de que la educación técnica era la mejor opción para atender la demanda social de impulsar el desarrollo nacional en todas las regiones del país en los 70. Le interesaba sobre manera dialogar con los jóvenes y dio carácter de interlocutores a las sociedades de alumnos.

Por eso al terminar su sexenio, en sesión solemne del Consejo Nacional de Directores de Institutos Tecnológicos Regionales celebrado en Durango, le otorgamos la “Presea Alejandro Guillot Shiaffino” y luego en Veracruz, el 30 de noviembre, se reunió con los dirigentes de la Unión Nacional de Sociedades de Estudiantes de los Institutos Tecnológicos Regionales (UNEITR). En ambos eventos hizo uso de la palabra, el entonces dirigente estudiantil, Héctor Arreola Soria.

1976 AÑO AXIAL.

1976 era un año complejo, por ser el fin del sexenio, por las elecciones presidenciales y por la creciente inestabilidad en algunas áreas del sector educativo. Con Víctor Bravo Ahuja había hecho equipo desde diciembre de 1968 en que iniciaba como gobernador de Oaxaca.

Conocía su estilo de gestión, los proyectos educativos que impulsaba y sus capacidades de administrar y resolver los conflictos.

Al encargarme la DGES me dijo: Uno, que había que superar la inestabilidad que se presentaba en las escuelas dependientes de la DG; dos, consolidar los ITR como un sistema nacional con auténticas instituciones de educación superior y, tres, que todos los estados de la República contasen cuando menos con un tecnológico (cuatro estados no tenían tecnológicos de la SEP y la mayor parte de los existentes eran de nivel medios superior) la tercera recomendación, que hiciera equipo con mi amigo, el subsecretario César Uscanga Uscanga.

Por fortuna me autorizaron a reestructurar la DGES e integrar un equipo con directores de los Tecnológicos. En las direcciones de área y subdirecciones se incorporaron destacados egresados de Durango, Chihuahua, Veracruz, Saltillo, Cd. Madero, Celaya y Oaxaca. Al venirse a la Ciudad de México se la jugaron.

En esa etapa de transición se logró la creación de los Tecnológicos de Campeche, Colima, Zacatecas y Nuevo León de tal manera que todos los estados de la República contasen cuando menos con un Tecnológico. En la dinámica de reafirmar los tecnológicos como instituciones de educación superior se empezó con la creación de maestrías en los Tecnológicos de Cd. Madero, Mérida, Oaxaca y Querétaro y luego Durango. A la vez se inició un proceso de segregación gradual del bachillerato y la apertura de Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos para atender la demanda de educación media-superior. Pero a la par se fue bosquejando un proyecto de consolidación con una visión de futuro.

El proyecto educativo avanzá a pesar de que en 1976, cuando llegué a la DGES había conflictos magisteriales y estudiantiles que generaban inestabilidad en las escuelas y presiones a la SEP. Teníamos paros en varios Tecnológicos promovidos por las delegaciones sindicales del SNTE que exigían la nivelación de sueldos con los del IPN y la UNAM.

El problema nos rebasaba pero se logró encauzar las negociaciones sin afectar las labores escolares. Ese año se formó la Unión de Delegaciones sindicales de los Institutos Tecnológicos Regionales (UNDESINTER). Al tiempo está estructura derivó en lo que actualmente es la sección 61 del SNTE.

Pero el problema más fuerte lo representó el conflicto de la Escuela Normal Superior (ENS). Profesores-estudiantes de los cursos regulares se movilizaron y detonaron una huelga que duró 60 días. Formularon un pliego petitorio con puntos difícil de resolver. Como la escuela dependía de la DGES, me tocó atenderlos y buscar soluciones a demandas que me rebasaban. Habían rechazado la reforma educativa y siendo una escuela nacional, creada, como el IPN, por Lázaro Cárdenas, se sentían relegados por las autoridades.

Memorable para mí fue la forma de sus movilizaciones, a partir de que no los convencimos de dialogar sin suspender las labores escolares. El director de la ENS, maestro Arqueles Vela no los controlaba, sino que simpatizaba con sus demandas, al igual que la delegación sindical del SNTE. Por eso ninguna respuesta al pliego era suficiente. No obstante encauzamos su solución que se logró dos meses después en una larga reunión con el secretario Bravo Ahuja.

El formato de sus movilizaciones era interesante. Después de la asamblea con la base en el Auditorio de la ENS (ubicado en la calle de Fresno) marchaban por la avenida Rivera de San Cosme hasta el edificio de la SEP. Al llegar realizaba un mitin, en el patio central. Terminando recibíamos una comisión integrada por una treintena de profesores-estudiantes en el Salón Simón Bolívar, en el que generosamente me permitía el secretario seguir discutiendo el pliego petitorio. Me acompañaban funcionarios de la SEP de la talla del profesor Arquímedes Caballero, director general de Educación Media.

El conflicto y las movilizaciones las prolongaron hasta agosto los profesores-estudiantes de los cursos de verano. Otra vez tuvo que intervenir Bravo Ahuja y después de más de una reunión de más de ocho horas en el CAPFCE se llegó a un acuerdo escrito que desactivó temporalmente la movilización. Después todavía hicieron un intento de tomar el edificio de la SEP, instalando campamentos en las aledañas, de donde fueron desalojados.

Los conflictos estudiantiles en algunos tecnológicos no fueron generalizados ni prolongados. La segregación gradual de los bachilleratos, de entrada, no eran bienvenida. Se necesitaba mucho dialogo por parte de los que integramos el equipo de la DGES. El proceso avanza. Al iniciar 1977 no había conflictos insuperables. Involucrando a directores, académicos y dirigentes de organizaciones estudiantiles y magisteriales logramos estructurar un plan quinquenal de desarrollo del sistema con el que seguimos avanzando.