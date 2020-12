Izquierda haciendo camino al andar y la derecha a retrogradar

Goethe dijo: “Si quieres saber lo que es debido hacer en cada caso, ve a la tierra de las mujeres “ por eso el gran Juárez siempre encontró en su esposa Margarita el auxilio no sólo para colocarse y anudarse la corbata o el moño de mariposa.

Ante lo cual, ella paciente y amorosamente le decía: ¡Qué inútil eres señor Juárez! Sino que en momentos difíciles y en la intimidad del hogar la cabeza del indio se abatía en los hombros y en el regazo de la mujer blanca o en sus cartas privadas él buscó el consejo de su esposa. Y así, en el quehacer de los logros del liberalismo, siempre ha estado presente el genio y valentía de la mujer como Leona Vicario, Hermila Galindo, Soto la Marina, Nelly Campobello, Josefa Ortiz de Domínguez y muchísimas más.

Así que merecidamente tenemos qué reconocer que en todas las luchas de los liberales por las conquistas de la libertad, democracia y todos los derechos humanos, siempre ha estado presente la mujer. Por respeto a las damas de los reaccionarios nos reservamos el comentario, pero por lo que respecta a ellos, nunca han renunciado en su terquedad de desandar los caminos de la democracia en aras de sus intereses particulares aunque en ese empeño se afecte los intereses del pueblo, los recursos de la nación y hasta la misma soberanía del país.

En otro tema, le comentaremos al comandante de la Décima Zona Militar que ya habrá sabido que somos metiches y aunque en esta ocasión a la mejor seremos mal vistos por los de verde. Mire usted mi general, pasamos frente a un edificio público de esta ciudad frente al cual estaba estacionado un vehículo del ejército y cinco elementos armados y bien distribuidos, pero qué cree, tres de ellos estaban celular en mano totalmente distraídos y a todo lo que da y por ser los militares exigentemente alertas, disciplinados y entrenados, pues eso nos extrañó mucho porque los descuidos han sido el factor que los malosos han aprovechado para cometer sus felonías.

Y si de felonías hablamos, tendremos qué recalcar que los enemigos de la 4T en todo el país, pero en particular en nuestro estado, un día sí al otro también no pierden la ocasión para atacar con mentiras, insultos, descalificaciones, etc. las actuaciones de AMLO, funcionarios federales y legisladores, todo ello encaminado a descalificarlos con miras a las próximas elecciones; vertieron su ponzoña contra las cuatro diputadas federales a quienes los comentaristas y prensa fifí y no se diga los políticos de oposición quienes crearon un ambiente para que muchos se las quieran comer vivas, que porque no apoyaron para lograr un mayor presupuesto para Durango o mínimo se quedara el del presente ejercicio, que son unas traidoras, etc.

Pero qué creen estimados y escasos lectores; que el mismísimo gobernador declaró ante la prensa que quería agradecer a las cuatro diputadas federales su intervención en el Congreso para gestionar más recursos en el presupuesto para Durango, que a él le consta que pusieron todo su empeño y que como el recorte de recursos fue general, o sea para todos los estados, pues que se hizo lo que se pudo. Sabemos que consiguieron asignaciones extraordinarias de recursos para ciertos rubros, con lo que se iguala el presupuesto del 21 con el actual. Veremos ahora qué dicen los detractores de las diputadas a las que tenían ya en el cadalso y condenadas a la hoguera.

Repetimos, esos reaccionarios junto con la prensa fifí que le están haciendo el caldo gordo no paran en su nefasta y malsana tarea con sus noticias falsas y perversas que mal orientan a la población como la de esa mujer española que difundió en las redes que la vacuna contra el Covid-19 y según consigna de los intereses y gobiernos poderosos va a servir para hacer una poda a nivel mundial del género humano y para esterilizar a niños y jóvenes. Y como la intención de las autoridades mundiales es vacunar primero a los médicos, enfermeras y todo el personal de la salud, así pues quedaríamos toda la población desprotegida en cuanto a atención médica y hospitalaria.