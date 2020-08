Jesús Mena Saucedo: Una estrella musical al infinito

Jesús Mena Saucedo ha trascendido a una dimensión sin retorno, donde su cuerpo físico ya no estará más en este mundo terrenal, pero su espíritu y talento creativo en la esfera artística y cultural, permanecerá incólume en la sociedad durangueña, a la que tanto amó y sirvió con esforzado talento.

Un personaje cuya virtud fue la de prodigar sus enseñanzas sin egoismos a propios y extraños. Fueron años de convivencia y creatividad en el ambiente artístico, ahora lo recuerdo direccionando los arreglos musicales del Grupo Kicham, bajo la dirección general de Elia Marìa Morelos Favela, hoy directora del IMAC. En ese ambiente tuve la fortuna de recibir un trato amable y caballeroso de Mena Saucedo, siempre orgulloso de su linaje artístico e hidalguía, del que se apropió y consolidó con el tiempo.

Lo recuerdo abordando con pasión la participación de su ilustre antepasado José María Mena, al lado de Santiago Baca Ortiz, primer gobernador constitucional de Durango; -¡Mi tatarabuelo fue uno de los políticos más emblemáticos en la consolidación de la independencia en Durango y uno de los primeros masones liberales del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, que registró la historia de México en esta entidad! Solía referirse con emoción. Hace apenas unas cuantas semanas, al fragor de la pandemia y de su incansable espíritu creativo me proporcionó una fotografía donde aparecía su abuelo el maestro rural y músico Jesús Mena Vázquez, y haciendo referencia a sus ancestros me compartió con sumo interés, la participación de su abuelo en las filas villistas durante el movimiento revolucionario al fungir como pagador de la Brigada Morelos que encabezó el general Tomás Urbina Reyes. - ¡De la independencia a la Revolución, la familia Mena le entró con pasión! Afirmaba orgulloso.

En días recientes impartí una charla a los miembros del diplomado en Historia de México, organizado por la Asociación Cultural Quivira, agrupación de la cual Mena Saucedo formó parte; dentro de los tópicos que abordamos en la conferencia, uno de ellos fue justamente el de la ruta de Juárez por Durango, en aquella charla virtual abordé el tema con mi particular punto de vista; ese día por la tarde, el licenciado Mena me llamó a mi celular para agradecerme el haber citado a detalle dicho recorrido de Benito Juárez por esta entidad federativa, así mismo, para compartir algo que en lo personal desconocía, me expresó que durante el periodo gubernamental de Héctor Mayagoitia Domínguez, en la década de los setenta; él fue comisionado por el mandatario duranguense para realizar una investigación de aquel memorable recorrido juarista y que levantó un registro puntual con fechas, sitios, lugares y entrevistas de las cuales en su momento el propio Mena pudo compilar, gracias al recorrido efectuado. Me informó que obraba en su poder el archivo que recabó, del cual por obvias razones ya no compartirá con quien esto escribe, como era su idea.

Hace poco más de nueve años, el maestro Óscar Rey, director musical de “Voces de mi tierra” cristalizó un proyecto de grabación de algunos corridos panorámicos representativos de los municipios, llevándose a feliz término ese objetivo.

Previa a la preparación y grabación del disco “Corazón de Durango”, la maestra Elia María Morelos, me expresó que el corrido de Ocampo, de mi autoría, estaba considerado para ser insertado en la referida grabación y a la vez me informó que los arreglos y la música a la letra del corrido correría a cargo de Jesús Mena. En lo personal no pude estar más feliz de la noticia, por la razón de que Mena Saucedo era mi amigo y porque conocía a plenitud su virtuosismo musical, y que sin duda pondría lo mejor de él, como así fue, de tal manera que tanto la letra como la música del corrido de mi municipio de Ocampo, han resultado del gusto y empatía de los ocampenses. Esa fue la herencia que Mena Saucedo heredó a mis queridos paisanos.

Su talento musical lo llevó a realizar una serie de composiciones musicales que hoy son referencia en México y en su natal Durango. Recordemos que fue el autor de la música del “Himno a Durango” que a partir del 2010 es todo un fenómeno musical en Durango y más allá de sus fronteras. Como jurista y funcionario del Tribunal Superior de Justicia es recordado por su acato e impecable actuación por la legalidad. ¡Descanse en paz, nuestro amigo Jesús Mena Saucedo!