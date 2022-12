Joe Biden: Fuerte recuperación

El panorama, tanto doméstico como internacional, se ve alterado por cambios repentinos en la esfera política. Como es el caso de Estados Unidos con las elecciones de medio término llevadas a cabo el 8 de noviembre del presente año.

La sorpresa de que el mes pasado la democracia se haya pintado mayormente de azul y no de rojo, revierte las proyecciones que se tenían sobre factores internos, así como externos.

Éstos siendo la legalización del aborto, el matrimonio igualitario, desaceleración económica, crisis energética y la invasión a Rusia. El que hoy Joe Biden ya no sea un lame duck (incapacitado) transforma lo que se viene para EE. UU. y para sus aliados.

Primeramente, mucho se había opinado sobre el desempeño de Biden. Los debates discutían si sus acciones políticas en el plano doméstico y exterior eran efectivas, así como si éstas lo impulsarían a un segundo término presidencial. Los estadounidenses y, en general, el mundo se acostumbró a un Donald Trump, cuya actuación se caracterizó por ser unilateral, pragmática y férrea a la marca conservadora: “MakeAmerica Great Again”. De ahí que el actual presidente de pronto pareciera ineficiente y poco capaz de seguir el ritmo a las condiciones mundiales.

No obstante, se debe recalcar que las condiciones del sistema internacional no dan tregua al caos ni un amplio rango de influencia a los líderes mundiales para contener los estragos en sus propios países. Republicano o demócrata, Trump o Biden, la arena global se muestra más difícil que nunca. El escenario mundial, uno con crisis energética, desaceleración económica y éstas dos exacerbadas por la invasión a Ucrania, hubiera sido igual de complejo para un mandatario conservador.

De esta manera, las elecciones de medio término sorprenden a Washington y a todo el mundo. El control sobre el Senado hace del partido azul el más fuerte y a Biden, el demócrata más popular. Resulta que éste tiene oportunidad para reelegirse en el 2024, que potenciales rivales para las primarias, como el gobernador de California, Gavin Newsom, tienen intenciones de apoyarlo y que tiene un 86% de aprobación de los demócratas. Recuperación inmediata para el presidente de los Estados Unidos.

En el caso de Trump, todo es contrario a lo que éste y sus seguidores esperaban. Su aprobación dentro del Partido Republicano (GOP) cayó del 86 al 71%, el exmandatario ya no se ve como la mejor apuesta para la carrera presidencial y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, le lleva la ventaja en las encuestas para las primarias.

Los candidatos apoyados por el magnate, entre ellos senadores, gobernadores y representantes, no salieron victoriosos frente a los demócratas, razón por la que éste ha recibido aún más críticas. No hay duda tampoco que Trump continúa por ser una figura política fuerte, pero ya no es el favorito para el 2024.

Asimismo, esto se atribuye a que la posición extremista de los republicanos. Ésta en cuanto al aborto y el matrimonio igualitario, así como la exclusividad a la que aludieron dentro de sus seguidores, los limitaron a atraer a los votantes independientes que inmediatamente se inclinaron hacia la línea liberal. Si Trump se llegase a postular como candidato presidencial, las elecciones pudieran parecer más un referéndum en su contra a la vez que fortalecen a los demócratas.

Todo indica que hoy Biden es lo contrario a un lame ducky que, aunque Trump sea haga declaraciones contundentes, aluda a los sentimientos de sus ciudadanos y promueva el excepcionalismo americano, esto ya no es suficiente. Sin lugar a dudas, el 2024 incluye al actual presidente y, con ello, el panorama para Estados Unidos, así como su agenda al exterior, cambia. Joe Biden regresa más fuerte que nunca.