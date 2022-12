José A. Ochoa y el turismo del mezcal

El presidente municipal, José Antonio Ochoa, hace su apuesta por el turismo a través del mezcal, un producto que paulatinamente se inserta en el concierto internacional gastronómico.

La nueva oferta turística del municipio capitalino es un acierto más del estilo que le imprime y su visión para fomentar el mezcal de Durango al lado de empresarios comprometidos, quienes, a través de sus marcas, tratan día a día, no sólo de fomentar el turismo gastronómico en el municipio, sino que potencian la identidad durangueña.

Una enamorada del proyecto es justamente Elvira Silerio Díaz, directora de Promoción Turística Municipal, quien a través del “Durango sabe a mezcal” nos recuerda que Durango tiene un cuarto de siglo con la denominación de origen, brindándole calidad y garantía a un producto extraído de la tradición gastronómica en la Perla del Guadiana.

El mezcal está indisolublemente ligado a la historia de Durango y del México prehispánico incluso conforme a la cosmogonía azteca, éstos tenían su propia divinidad que era OmeTochtli o dios del vino.

El mezcal es una antigua bebida que llegó aparejada al nacimiento y desarrollo de México, su preparación representa un acto cuasi litúrgico para las culturas indígenas y está salpicado de fascinación y magia entre las civilizaciones milenarias que florecieron en el país y Durango no fue la excepción, no obstante que en los últimos años el agave durangueño ha sido depredado, surgen esfuerzos notables como presente el festival “Durango sabe a mezcal” donde la bebida se reposiciona en el imaginario social como parte de la identidad cultural de Durango, y a la vez, sirve como punto de partida para la preservación del maguey de origen durangueño.

En la historia de México existe una controversia en relación del tiempo en que se comenzó a utilizar el mezcal, algunos lo ubican como una bebida milenaria, resulta importante señalar que cuando llegaron los españoles a nuestras tierras la cantidad de bebidas fuertes que habían traído consigo a la Nueva España se terminó, por lo que fue necesario encontrar un sustituto, y de esa manera inició la historia del mezcal.

El mezcal se obtiene del maguey mezcalero, planta de hojas grandes y carnosas con lanzas en los extremos.

El centro es donde se forma la piña que se utiliza para extraer el líquido que se convierte en mezcal. En Durango, los mezcaleros tienen clasificados los diferentes tipos de maguey, conociendo tanto su sabor como la calidad en cada variedad. Por la alta concentración de alcohol del mezcal, esta bebida provoca una borrachera casi inmediata a su ingesta, de ahí la frase popular: “Agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas y me haces andar a gatas". Larga vida al festival: ¡Durango sabe a mezcal!