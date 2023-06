Jóvenes volver a pensar

Lo más selecto de una juventud marchaba sin saber por dónde, hacia el sacrificio estéril. La ilusión de la democracia impedía advertir que los hombres del poder bajaban de calidad, que se hacían cada vez más fuertes.

Se acercó la hora del gansterismo político o sea la asociación de los peores bajo el disfraz de un partido político. En el ambiente degenerando de estos tiempos, lo que queda de moralidad es la falsificación del precepto que manda perdonar; pero no hay derecho de perdonar el crimen impune; puede perdonarse después de la sentencia condenatoria, después de que se ha purgado el delito: hacerlo antes es transigir con el mal, es confusión y cobardía. Para perdonar hay que ser fuerte y justo.

Persona el particular el agravio hecho en su persona, pero no hay derecho a perdonar la injusticia contra el prójimo, el crimen contra la sociedad. No se limpia la honra de un pueblo en tanto no se lave siquiera su historia, proclamando la verdad y poniendo a cada quien, en su sitio, ¿Literatura? ¿Qué literatura puede crear un pueblo que de esta manera lleva mutilada la conciencia?

La fuente suprema de la literatura es la verdad. Un autor cualquiera es grande sólo en la medida de la sinceridad con que se produce. Ni siquiera la imaginación salva su poder allí donde esta humillado el espíritu.

El pueblo está con lepra en el alma. Empobrecido, hambreado, maleado, vituperado, amenazado, extorsionado, la poca fuerza que le queda es para la sobrevivencia, los “intelectuales” defienden sus puestecitos burocráticos fingiendo adhesiones, con la excusa: que esto es la democracia, y ellos son demócratas.

La Mass Media condena a la hipocresía de llamarse libre, cuando solo era para adular al poder y mantiene su consorcio mercantil con las empresas que monopolizan la riqueza pública. La función inicia después del 4 de junio, los mimos, tramoyistas, las marionetas y la escenografía esta lista, el telón sube la obra de teatro va a iniciar… y el público ¿Cuál público? ¡Por favor¡ si casi lo exterminan.

Nec mortale sonans “Su voz no suena como la de un mortal”.