Jóvenes volver a pensar

La apoptosi del sistema político





La biología en su más íntima expresión, actualmente desnudada hasta conocer la secuencia de los aminoácidos que componen los genes, su composición:

La célula, base biológica tanto estructural como funcional, de nuestro cuerpo, como de todo ser viviente, funciones complejas la que de ella emanan, mucho de sus funciones aún son desconocidas, sin embargo, la mano del Divino Creador, progenitor, de éste ente; la célula, trae en sus mecanismos íntimos genéticos su muerte celular previamente programada, que la conocemos como “APOPTOSIS”, es decir toda célula de nuestro cuerpo trae implícitamente su maravillosa función, su organización, y su razón fisiológica de su existencia, y también hereda desde su origen genético, este proceso de muerte celular programada, por diversos mecanismos enzimáticos “normales” que se disparan a un estímulo x, generado por la misma célula.

Por lo tanto quiero analizar desde un punto de vista político, la APOPTOSIS de nuestro sistema político electoral, que en fin, fue creado a principios del siglo pasado, ya la partidocracia compite en “coaliciones”, quedaron rebasados los partidos políticos, hay un verdadero caos e incertidumbre en las dos facciones contendientes, por un lado las “corcholatas” del presidente que ingenuamente será seleccionado por medio de encuestas, (el dedo imponente del presidente) y hay clara evidencia que está apuntando a Claudia.

Por otro lado, en Frente Amplio, conjunción de tres vetuscos partidos, el sentir del pueblo y la expresión del sentir popular de la sociedad civil se inclina por Xóchitl, la cual emerge gracias a la soberbia y prepotencia del ejecutivo en turno, inclusive la victimización mediática, prácticamente es la única opción viable de ganar la contienda, situaciones interesantes de los grupos políticos sedientos de poder, México esperemos que no te equivoques.... Eminet, non imminet. Sobresale, no amenaces.