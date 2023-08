Jóvenes volver a pensar

El México de mis hijos (II)





Después de ser testigo actor y protagonista de la última mitad del siglo pasado, enarbolar la bandera de México en todos nuestros episodios cívicos, tratar de heredar al menos una patria estable, noble y de actividad pujante, mis hijos me preguntan ¿dónde está?...

Y con justa razón me cuestionan, ¿no has visto que el campo esta solo?... los campesinos emigran hacia el norte, ¿dónde está la justicia social?… Hace más de un siglo el campo mexicano se tiñó de rojo, del vital líquido de la raza de bronce; me encuentro con el “fantasma” del desempleo a todos los niveles y sólo con una realidad: el subempleo, de nuestros recién egresados de los centros universitarios. ¿Ya no hay tiendas de raya? pero hay buró de crédito. Nos prometieron democracia. –Sí, ya la tenemos ¡pero a qué precio!

Este lúgubre panorama nos dará el adjetivo de pesimista, sin embargo, tal vez para mitigar la “angustia existencial” de nuestros jóvenes, es ahí donde debemos incidir y de nuevo sembrar la semilla cívica, para tener una patria digna y justa con oportunidad para todos, libre de izquierdas morenistas trasnochadas, retrógradas, libres de ese cáncer social que se llama corrupción, de esa pérdida de identidad nacional, que el joven se trans-culturiza en forma negativa, que no sabe si es de aquí o de acullá. Es la importancia de conocer nuestra verdadera historia nacional la cual está haciendo que se pierda en el olvido y quitándole su mérito, porque de ella emana valores, hay identidad de patria, de familia de México. Cada vez se acerca el día en que el voto de ellos decidirán a los dirigentes del país, mañana, donde en lugar de campo de batalla será la casilla electoral y el arma… ¡el voto¡ así tan sencillo, ¿de esta mística democrática estarán consientes nuestros hijos?, pregunta que será contestada en un futuro mediato.

Joven, valora a tu patria y piensa que país heredarás a tus hijos, que espero que sea mejor del que yo les herede… y por México.