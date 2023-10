Jóvenes volver a pensar

Los migrantes





La migración se refiere a los procesos de migración de los seres humanos, forzada o voluntaria, consistente en el cambio permanente o semipermanente de la ciudad, región o país de residencia. México también es un importante país de tránsito para migrantes de otros países, principalmente de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica.

Estos migrantes se dirigen a Estados Unidos, pero muchos de ellos se quedan en México por diversos motivos, como la falta de recursos para continuar su viaje o la imposibilidad de cruzar la frontera estadounidense. En los últimos años, México se ha convertido en un país de destino para migrantes de otros países. En 2020, había más de un millón de extranjeros viviendo en México, principalmente de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Las principales causas de la inmigración son la búsqueda de mejores oportunidades económicas, libertad, la reunificación familiar y la persecución política o religiosa. Una gran parte tiene como destino los Estados Unidos de América, pero... su difícil ingreso legal a ese país, lo hace claudicar y prácticamente acogerse a nuestro país,

El fenómeno migratorio en México presenta una serie de retos y desafíos para el país. Uno de los principales retos es la protección de los derechos de los migrantes. Ellos son a menudo víctimas de violaciones a sus derechos humanos, como la explotación laboral, el tráfico de personas y la violencia. Una verdadera tragicomedia el peregrinar desde la frontera sur hasta el norte del país, victimas desde las autoridades de migración (exigen su “moche”, US$ 200 por adulto y US$100 por niño) según lo manifiestan en entrevistas televisivas nocturnas, a los que les va bien, y a los menos afortunados lo que caen en manos de la delincuencia organizada, los traficantes de humanos y los “polleros”, caray, que cruel destino los que murieron calcinados en un retén de migrantes.

Y la mayoría que permanece en nuestro país es otro reto importante es la integración de los migrantes en la sociedad mexicana. Ellos enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos como la educación, la salud y la vivienda. También enfrentan discriminación y xenofobia. Es una comedia de los infiernos de Dante realizar la ruta para llegar al sueño americano, pero ante la indiferencia total de las autoridades del país, ya que la frontera sur prácticamente no hay control, entra y sale cualquiera. Otro dato irrefutable de la ingobernabilidad que vive la nacion... Non obiit, abiit. No murió, partió.





