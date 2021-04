Jóvenes volver a pensar

El día después… de la vacuna

La vacunación llegó, afortunadamente para la ciudadanía, sin embargo, recibo visitas y llamadas de mis pacientes (la mayoría adultos mayores y con problemas cardiovasculares) y el motivo principal es:

¿Ya me puedo dejar de usar el cubrebocas? Es una pregunta más profunda de lo que parece: sobre el regreso a la normalidad, sobre qué tan pronto los pacientes vacunados pueden abrazar a sus seres queridos, reunirse con los amigos, centros comerciales y restaurantes sin sentirse amenazados por el coronavirus.

Aunque la vacuna aplicada es la de Pfizer-BioNTech, vacuna de RNA mensasajero y después de la primera aplicación con una alta efectividad, pero la pandemia aún no ha terminado y falta la segunda dosis, además los científicos están aconsejando paciencia. ¿Por qué? Los investigadores no saben si las personas vacunadas transmiten el virus a quienes no lo están.

Si bien todas las vacunas Covid-19 son espectacularmente buenas para proteger a las personas de enfermedades graves y la muerte, la investigación no está clara sobre qué tan bien evitan que el virus habite en la nariz de una persona inmunizada y luego se propague a otras personas.

Y ahora las variantes del coronavirus que esquivan al sistema inmunológico están cambiando el cálculo. Algunas vacunas son menos efectivas para prevenir infecciones con ciertas variantes y, en teoría, podrían permitir la propagación de más virus. Muchos pacientes tienen en mente que los cubrebocas son lo primero que se deja, de hecho, los cubrebocas brindan más libertad al permitir que las personas vayan a centros comerciales, viajen en autobuses o aviones, o vayan de compras incluso con personas no vacunadas alrededor.

En última instancia, los cubrebocas son una forma de responsabilidad cívica. Finalmente, que quede claro: Se considera que las personas completaron su vacunación: Dos semanas después de su segunda dosis de una serie de 2 dosis, como las vacunas de Pfizer o Moderna. Bis ad eundem. Dos veces en la misma.