Jóvenes volver a pensar

De nuevo cunden las alarmas epidemiológicas, hay otra variante del SARS Covid-19, en franca amenaza, la OMS dijo que una variante de coronavirus recientemente identificada en el sur de África era ‘preocupante’, ya que países de todo el mundo tomaron medidas para restringir los viajeros que llegan de esa región para evitar que crucen sus fronteras.

La nueva variante, B.1.1.529, tiene una “constelación de mutaciones muy inusual”, con más de 30 sólo en la proteína del pico, Ya bautizada esta variante como la “Ómicron”. En un comunicado reciente, la OMS dijo que la variante Ómicron tenía “una gran cantidad de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes” y que “la evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfección con esta variante, en comparación con otras variantes del virus y su categoría de rastreo más grave”, lo que significa que muestra una mayor transmisibilidad, mayor virulencia o menor efectividad de los diagnósticos o vacunas disponibles.

Hasta ahora, sólo se han identificado unas pocas docenas de casos de la nueva variante en Sudáfrica, Botswana, Bélgica, Hong Kong e Israel. Los científicos aún no tienen claro qué tan efectivas serán las vacunas contra la nueva variante señalada por un equipo en Sudáfrica, que muestra mutaciones que podrían resistir la neutralización. La medida inicial impuesta este viernes 25, por Estados Unidos y Canadá anunciaron restricciones para los viajeros que lleguen de países del sur de África.

Otros países europeos e Israel que detuvieron o restringieron los vuelos desde Sudáfrica y del sur de África. Sin embargo, restringir los viajes va a retrasar su llegada, no impedirá que llegue, menciona el doctor Anthony S. Fauci (asesor médico jefe del presidente de los Estados Unidos). “El hecho de que venga aquí es inevitable. El entorno en el que se produce puede que no sea inevitable. Podemos alterar el medio ambiente”.

Realmente no conocemos la gravedad de las infecciones causadas por la nueva variante. Es muy posible que se propague más rápidamente, pero cause una enfermedad menos grave. Y concluye que el aumento de la variante Ómicron era otra razón para que las personasvacunados recibieran refuerzos y los no vacunados se vacunen. Ante esta alarma Mundial ¿Qué haremos en México? O no pasa nada... Non decet No es conveniente, no está bien.