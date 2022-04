Jóvenes volver a pensar

Se acerca la próxima ola de Covid-19, la quinta y en algunas partes de México, ya está. ¿Estás listo? El culpable esta vez es BA.2, una subvariante de la variante Ómicron altamente infecciosa.

Nadie sabe con certeza cuántos estragos causará, pero BA.2 ya ha provocado un aumento de casos en Europa y ahora es la versión dominante del coronavirus en todo el mundo. Los investigadores están rastreando un aumento en los casos en los Estados Unidos y han detectado un aumento en las partículas virales recuperadas de casi 150 sitios de vigilancia de aguas residuales.

Debido a que las personas pueden propagar el coronavirus incluso si nunca desarrollan síntomas, las partes del virus recolectadas en las aguas residuales pueden servir como advertencia varios días antes de que aumenten los recuentos oficiales de casos, desgraciadamente en nuestro país no tenemos ni los recursos ni la tecnología para llevar estos seguimientos.

“No creo que estemos viendo un escenario de un nuevo resguardo en esta parte del mundo con BA.2”, menciona el investigador “pero... no podemos estar seguros de que no tendremos otra curva de este virus en el futuro”. “Sabemos cómo protegernos y manejarlo”, pero la gran advertencia será que hay muchas partes del país que no volverán al modo precavido. Es una ilusión creer que vamos a permanecer en una situación tan buena como la que tenemos ahora.

Si bien el virus es impredecible, existen formas claras de protegerse. Los planes que haga ahora pueden reducir su riesgo de exposición, minimizar la interrupción de la vida de su familia y amigos y ayudar a garantizar que tenga acceso a tratamientos si usted o alguien que conoce se enferma gravemente. Viene la tradicional semana santa, de asueto y de grandes acúmulos de paseantes en los centros turísticos, que abarrotaran las zonas de recreación, seguramente muchas personas se sentirán liberadas del cubrebocas, garrafal error... si usted es candidato a un reforzamiento de la vacuna ¡hágalo!

Los epidemiólogos dijeron que la planificación para la próxima ola de Covid-19 no debería interrumpir su vida ni inducirlo a cancelar planes de viaje o tiempo con amigos y familiares. De hecho, estar preparado para lo inesperado le permitirá seguir viviendo su vida con la mayor normalidad posible. Muchas personas sienten que es un inconveniente terrible y están hartas de eso. Hemos tenido un tiempo fuera, y ha sido bueno. Pero la gente debería estar lista para prepararse si es necesario. Stultum est dicere: non putabam. Es necio decir: Yo no lo creía.