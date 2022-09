Jóvenes volver a pensar

La reina ha muerto

La reina Isabel II, la monarca más longeva de la Gran Bretaña es su existencia, cuyo reinado ampliamente popular de siete décadas sobrevivió a los cambios tectónicos en la sociedad postimperial de su país y superó los sucesivos desafíos planteados por las elecciones románticas, los traspiés y los embrollos de sus descendientes, murió el jueves, en el Castillo de Balmoral en Escocia, sus vacaciones de verano.

Ella tenía 96 años. Los largos años de Isabel como soberana fueron una época de enorme agitación, en la que buscó proyectar y proteger a la familia real como un raro bastión de permanencia en un mundo de valores cambiantes. En su coronación el 2 de junio de 1953, un año después de acceder al trono, recorrió un reino surgido de un imperio de tal alcance geográfico que se decía que el sol nunca se ponía sobre él.

Pero para el nuevo siglo, mientras navegaba por sus años cada vez más frágiles, las fronteras se habían reducido. Mientras Gran Bretaña se preparaba para abandonar la Unión Europea en 2020, se reavivó el clamor por la independencia de Escocia, lo que podría reducir aún más sus horizontes. Su coronación fue el primer evento real de este tipo que se transmitió casi en su totalidad por televisión. Pero fue una muestra de los cambios, y la fascinación global, que acompañaron su tiempo como reina, y su reinado se convirtió en el tema de una película de Hollywood, mientras que las adversidades de su familia ofrecieron una gran cantidad de escándalos de las redes sociales.

En fin, la princesa Isabel Alexandra María, hija de la duquesa y el duque de York, que nació en Bruton Street, en el centro de Londres, en la madrugada del 21 de abril de 1926. A lo largo del reinado de Isabel, la agitación social forzó cambios en la monarquía. Pero nunca se apresuró a adoptarlos, fortaleciendo la sensación de un continuo real que existía en un mundo aparte, funcionando de acuerdo con un código opaco del que la mayoría de los británicos no estaban al tanto.

Su renuencia a apresurarse a adoptar nuevas formas reforzó la descripción que sus críticos hacían de la monarquía como irrelevante y fuera de lugar, un retroceso costoso a una historia lejana de miembros de la realeza enjoyados que se divierten en palacios y castillos a expensas del público. Se acaba una época, y este personaje la noticia de su muerte llegó como un trueno a todo el reino británico, donde la reina era una figura reverenciada y un ancla de estabilidad.

En sí misma, la muerte de la reina es un momento decisivo. Pero también llega en un momento de gran incertidumbre en Gran Bretaña. Como lo dijeron en el Palacio de Buckingham: The Queen is dead, long live the King!. La reina ha muerto, ¡viva el rey!