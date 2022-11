Jóvenes volver a pensar

¿Democracia?

¿Cuáles son los principios y características de la democracia? La democracia puede ser entendida como una doctrina política y como una forma de organización social. Entre muchas de sus características, podemos mencionar las siguientes:

El principio de soberanía popular. En los sistemas democráticos el poder se deriva del consentimiento del pueblo. Son los ciudadanos a través del voto universal, libre y secreto quienes eligen a sus representantes para llevar a cabo las funciones de gobierno. En el Estado de Derecho se acatan las normas consagradas en la Constitución. Asimismo, rige el precepto de igualdad de todos los ciudadanos ante las leyes. Libertades individuales y sociales La libertad de prensa y opinión son fundamentales, así como también la libertad de las personas para crear asociaciones cívicas, económicas, culturales o partidos políticos.

División de poderes. Las democracias contemplan la separación de poderes en órganos legislativos, ejecutivos y judiciales para evitar la concentración de la autoridad en un individuo o en pequeños grupos de personas. Respeto por los derechos humanos.

Érase una vez un país del cual el nombre no quiero recordar, que se jactaba el ejecutivo en turno de fanfarronear y vituperar estar ejerciendo una plena democracia en sus esquizoides ruedas de prensa, mientras el pueblo estaba mancillado en su soberanía, donde los preceptos constitucionales eran día a día violados, era un gobierno déspota, autoritario con hipoacusia bilateral y diarrea cerebral, donde era pecado pensar diferente que él, menos aún escribir en una diario ya era catalogado como un “pasquín mamotrero de los llanos” y su autor un “vendido”, “neoliberal”, “chayotero”, etc., y por ende perseguido político sólo por el hecho de disentir del presidente, por otro lado, ya salir a manifestarse a las calles ¡ya no se puede! y a los pensantes son acusados que avalaron fraudes y que se disfrazan de demócratas. Jóvenes no hay alternativas: a la calle y a la lucha política... Ingua est maliloquax mentis indicium malae. La lengua maledicente es indicio de una mente malvada.