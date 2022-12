Jóvenes volver a pensar

¿A dónde vamos?





Habiendo sufrido la República el ataque insolente de sus enemigos más o menos encubiertos, el pueblo se ha dado cuenta de lo que arriesga en la partida. Y nadie aprecia tanto -la salud como el que se halla en trance -de perderla, y nadie ama tanto la vida corno el que se halla -en el trance de cerrar los ojos para la eternidad.

Y habiéndose concientizado el pueblo mexicano del ataque sufrido a la Constitución, la diatriba. Y nadie aprecia tanto la DEMOCRACIA como el que se trance de perderla, y nadie ama tanto la vida corno el que se halla en el trance de cerrar los ojos para la eternidad, una situación de injusticia o de esclavitud o de tiranía; no es eso.

Es que se ha encontrado con un Gobierno y un legislativo morenista, no activos, no operantes, no realizadores, no creadores, y una sumisión total al ejecutivo. El Gobierno y sus cámaras legislativas no han cumplido los compromisos contraídos con el pueblo y han conseguido, a mi entender, hacerse dignos ya de la total desconfianza pública.

Esta actitud de la opinión del actual gobierno, del ciudadano común, no del adulador, de los que viven de su empleo, de la mujer que lleva una familia y además que trabaja para solventar la economía familiar, si esa gente común, ciudadano de la calle que no le interesa ni ser neoliberal ni “chairo” ni anda buscando “fantasmas del pasado” para justificar la ineptitud reinante del ejecutivo en turno.

Esta actitud del gobierno actual, que es toda nuestra fuerza, es también toda nuestra responsabilidad y echa sobre nosotros una carga tremenda. Yo no quiero pensar lo que va a ser de nuestro país si, por desaciertos de este Gobierno o de los que vengan o por desmayo y sumisión de las cámaras de legislativas, el pueblo mexicano y el día que tuviera que plegar sus banderas.

Esto sería fatal, no sólo para la Constitución, sino para México, porque la Nación es el único instrumento de ascensión que México tiene reservado en la historia, el único resorte que el corazón marchito de los mexicanos ha encontrado para ponerse nuevamente a vibrar.

Y si este gobierno u otro, desahuciásemos otra vez en la historia la esperanza de los mexicanos, creo yo que México habría dimitido para siempre todas sus probabilidades de esplendor y de rehabilitación, y caeríamos en la abyección política más desdichada y volveríamos a dar el espectáculo que se dio con la Revolución y, entonces, tendríamos que retirarnos avergonzados por haber sido traidores a nuestro deber y a nuestra misión. Saepe habet malus famam boni viri. Muchas veces el malvado tiene fama de hombre bueno.





tomymx@hotmail.com