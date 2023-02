Jóvenes volver a pensar

La agonía de un sistema





Ante la impávida mirada de los resultados de los comicios políticos intermedios en nuestro país, el reacomodo de las fuerzas de la clase-política-mexicana, al pueblo, sí a nosotros, sólo nos queda una sola salida decorosa de este juego de la democracia.

Los de Morena ya acabaron su papel en la historia de la Patria, con un rotundo fracaso apocalíptico, sin aeropuerto, sin tren, sin refinería, menos con un sistema de salud digno para el “pueblo”.

La ilusión morenista impide advertir que los hombres del poder suban de calidad, nada significa que sus dirigentes llegarán a hora del gansterismo político o sea la asociación de los peores, bajo el disfraz de un partido político. El golpe de genio que asegura la perduración de esa pandilla de políticos convertidos en polizontes y de funcionarios venales, fue una invención vernácula que se originó en mentes obtusas, incapaces de previsión ni de cálculo...

Como lo comentó un politólogo extranjero: “No es el primer caso de la historia, que una banda de pillos se apoderaba indefinidamente del mando de un pueblo ignorante e inerme”, para disimular esta situación, se recurre a los servicios de un puñado de demagogos, hipócritas y brutales, que hacen de comparsas predicando una democracia que son los únicos en violar, y una ternura por los humildes que contrasta con la voracidad que los ha llevado a todos a enriquecerse en el poder. Actualmente los ciudadanos mexicanos somos rehenes de instituciones políticas, que ni desgraciadamente ni siquiera ideología tienen, el único fin es el poder, la clase política a cualquier capricho cambia de partido, ¿cómo es posible?, excesos de democracia, o simplemente se comportan como la gran ramera de Babilonia, ¿qué clase de democracia, estamos viviendo?

Sin embargo existe en la ciencia de la política y, más concretamente, en la teoría del poder o cratología, algo que se explica como un “principio de perpetuidad”.

Podrá cambiar de sujeto activo o pasivo, ubicación, temporalidad, propósito y hasta de circunstancia, pero todo eso será tan solo una transferencia y no una generación ni una extinción del poder político. Este principio de perpetuidad es lo que permite explicarnos las consecuencias, tanto teóricas como prácticas. Por eso el INE no se toca, Cito, tuto et iucunde. Con rapidez, seguridad y alegría.