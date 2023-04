Jóvenes volver a pensar

¿Y los ideales?





Sólo los que no han superado sus complejos viven la moral como una imposición.

“En la sociedad actual se ve reflejada la degradación de los ideales de las personas. Solo nos buscamos a nosotros mismos y nos hemos metido en un callejón sin salida. Vivimos en una sociedad deprimida, sin horizontes”.

Estas son las ideas del controvertido Toni Anatrella: “No a la sociedad depresiva”. Nos habla de que vivimos en el imperio de lo efímero, en una sociedad que sólo mira al presente, incapaz de arriesgarse a construir el porvenir. Sin ideales, una sociedad no tiene futuro. Existe, por ejemplo, un complejo a reconocer nuestras raíces cristianas.

Los filósofos del siglo XVIII, ilustrados y racionalistas jamás pensaron en renegar de sus raíces cristianas. Ha sido el relativismo que nos aísla el que nos ha conducido a esta situación Al creer que nos bastamos por nosotros mismos, hemos fabricado nuestras propias, leyes y valores, como si no existieran unos valores universales.

La moral es el arte de elegir actitudes o comportamientos a la luz de unas referencias, que no dependen de nosotros mismos. El hecho de confrontar nuestra vida con unas reglas morales favorece el desarrollo de nuestra interioridad y la capacidad de elegir entre las mejores opciones. Sólo los que no han superado sus complejos viven la moral como una imposición, como un límite.

La cultura occidental se ha acostumbrado a vivir como si Dios no existiera. Se observa un resurgir del esoterismo y la brujería, y una proliferación de las sectas, videntes, curanderos, visionarios, echadores de cartas tejen sus redes irracionalistas sobre unos hombres y mujeres que no quieren creer en Dios, pero sí en el brujo más famoso. Esto es lo malo: Los adolescentes que no han recibido una educación religiosa están dispuestos a creer lo que sea. Es como una vuelta al paganismo. Por eso, la formación moral de los niños es indispensable para desarrollar las creencias y acceder al patrimonio cultural y espiritual, ya que en el México actual se esta viviendo una terrible crisis de valores: Una sociedad sin ideales.





