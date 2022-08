Jubilados de la Sección 44 en el desgarriate

Quizás el grupo en el poder y que está por entregarlo, se atenga a los datos duros y no a los rostros ni a los dolores que padecen los maestros jubilados, que sin duda poco impactan en el estado de ánimo triunfalista del profesor Lorenzo Salazar, que al llegar al final del desgarriate que encabezó y que en el remedo de informe que presente en el V Pleno a celebrarse, osará taparlo con un dedo, pero jamás el sol que en la dimensión de la traición representa.

Son tantas las evidencias del desgarriate, que ninguna patraña será suficiente para taparle el ojo al macho. La falta de valor para defender los derechos de los trabajadores, originó que las gónadas se les arrugaran.

De ahí, que si intenta despistarlas en dicho evento no habrá maquillaje que alcance, porque podrá presumirlas ante sus iguales que las padecen, pero jamás ante los que conocen la pata de que ambos cojean.

Durante seis años se la pasaron muy cachetona y jamás se dieron cuenta del proceso de demolición social en que metieron al magisterio y es obvio que les parezcan despreciables las críticas a su desafortunado comportamiento, el que sólo aprueban los fariseos beneficiados, pero no la mayoría que sufre los efectos de los datos duros que al líder tanto le complacen, y para dar testimonio de su punto débil, se echó en brazos del gobierno y juntos le regatearon hasta el ajuste de calendario que en La Laguna les explotó.

Uno se pregunta frente a nuestra realidad actual: ¿Dónde estamos en la historia social de nuestra organización en relación con la democracia, con la justicia y con nuestros derechos? Sobre todo hoy, cuando se profundiza este caos directivo sin visión del porvenir, del que es culpable el líder de la Sección 44 y el gobernante, donde el primero nos representa para solapar al segundo y así en una componenda de valores entendidos fisuraron nuestros derechos.

Habría que medir el resentimiento que existe en el gremio de los jubilados, que sin duda sirve mucho a los fuertes para justificar su desprecio y su impúdica cortedad de miras que cada día aumenta y atormenta la capacidad de espera de un grupo maltratado.

Gran parte de las molestias y abusos proliferan sobre los engaños, estafas y desórdenes en el haber de sus pagos, lo que ha servido para vanagloriar su contexto ególatra que pudiéramos así plantear: “A mayor desatención a los maestros jubilados, mayor autoalabanza al desgarriate sindical”.

Todas esas pifias juntas constituyen el terreno de la experiencia cotidiana de su vida. Sin más horizonte que el abandono en el que ama, en el que reza, en el que come, en el que llora, en el que se mueve, en el que no le alcanza el salario, en el que enferma y en el que muere. Lástima, esos datos duros no forman parte de la estadística de logros, mucho menos del informe que en el próximo pleno habrá de dar el secretario general.

Donde para él, el sector de los jubilados es sólo un botín de votos para el pérfido deseo de la continuidad, ojalá, éstos ya se opongan, dado que existen las evidencias de la falta de voluntad para escucharlos, porque desafortunadamente la Sección 44, últimamente se ha convertido en circo de las intrigas y de las mentiras, donde ya es imposible despistar quién le mete zancadilla a quién. Quién se gasta los dineros y en qué, cómo desquitan los cientos de miles que les pagan de las cuotas sindicales por no defendernos.

Todos los días y a todas horas se oyen lamentos de los quinquenios perdidos; de los millones no aportados a los fondos de las aseguradoras; de los grandes adeudos que aún persisten en el Fondo de la Vivienda. A eso agréguele un coctel de desfiguros que protagonizan los dirigentes con dineros oscuros que van y vienen, transas y trampas que brincan y se esconden en la impunidad.

Esa es la realidad de los jubilados. Ahora que se avecina el cambio de la dirigencia, los llamarán a que voten, pero no a que gobiernen.

Esa es la democracia en la que quiere continuar Lorenzo Salazar, que en cuyo mandato sustentó en la mentira; la democracia que en su haber no es ni ha sido un ideal, sino sólo una forma de disimular el abuso de poder y de entonar el himno de las demandas que nunca se volvieron realidad.