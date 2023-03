Juguemos “carreritas”

“Pasen adelante todos los enfermos que tengan fe de que Dios puede y quiere hacer un milagro y sanarlo”. No había terminado la invitación el evangelista Elías para cuando este hombre ya estaba en las primeras filas del auditorio. Su rostro dejaba ver una profunda tristeza, que empataba con su flamante silla de ruedas.

El pantalón atado con un broche de ropa, diciéndonos a los presentes “estoy aprendiendo a aceptar mi nueva condición”, soy una víctima más de la diabetes mellitus.

Después de la ferviente oración, el orador invitado nos pidió ejercitáramos la fe haciendo lo que no podíamos hacer. Este varón seguía ahí con su pierna intacta y aunque su semblante ya era otro, el milagro no sucedió, al menos de esa forma tan espectacular. La pregunta de rigor se hizo ineludible en mi mente: ¿Por qué? ¿Por qué no lo sanaste Señor? ¿Por qué no le alargaste la pierna? Acababa de enseñarle a la congregación que era inadmisible resolverlo con un sencillo “es que no era la voluntad de Dios”, así que debía haber algo más.

Al otro día, escuché el final de la historia. Al salir del auditorio este hombre se encontró con una señora de la congregación que tiene un gran sentido del humor y le dijo: “Pronto usted y yo vamos a jugar carreritas”. En la boca de la mayoría de nosotros sonaría a cruel sarcasmo, pero en los labios de esta mujer de noventa años con apenas meses de haber perdido una extremidad también por diabetes y con una pierna ortopédica que la exhibe sin tapujo resultó en una palabra sanadora.

Pronto vino a mi mente uno de mis pasajes favoritos del profeta Isaías:

Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos —dice el SEÑOR—. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos, más altos que sus pensamientos. (Isaías 55:8-9).

Ahí me di cuenta de que este hombre de apenas cincuenta años sí había recibido un milagro; no se le alargó la pierna, pero se le alargó la vida, al menos otros cuarenta años más.





leonardolombar@gmail.com