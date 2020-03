La agenda pública es de las mujeres

El movimiento impulsado por los colectivos de mujeres en México ha sido tan contundente, que por primera vez desde junio de 2018 la agenda política nacional no la marca Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su cuarta transformación (4T), a pesar de los frívolos y desesperados intentos por evitarlo. Quiso competir con su rifa del avión presidencial pero las mujeres gritaron más alto.





Al momento de escribir la presente reflexión han transcurrido cinco días desde el emblemático paro de mujeres del 9 de marzo, y todavía no lograba el presidente de México reposicionarse en las preferencias mediáticas, los medios de comunicación y las redes sociales siguen replicando a las mujeres en su desesperado reclamo por ser escuchadas y atendidas.

Hay varios analistas que sostienen que el gobierno de AMLO ha terminado con tan sólo catorce meses vida, el argumento principal del augurio lo centran en la falta de tacto y empatía para con los colectivos de mujeres, los tildo de todo, menos de víctimas. Hasta ese lugar está reservado al presidente megalómano, nadie puede ser más víctima que él.

Es inconcuso que el movimiento organizado por las mujeres tiene un matiz político -no conozco uno que no lo tenga-, los grupos de interés contrarios al presidente claro que están inmiscuidos hasta el cuello, pero creo ese no es el problema. Lo que sí lo es, y muy grande, es que el presidente de la 4T no se haya sumado, eso habría sido suficiente para desactivar a más de un adversario presidencial, pero el experto en manifestaciones y manipulación no supo leer la magnitud del movimiento. Craso error.

Los llamados “tendederos del acoso” han venido a poner el dedo en una llaga que está muy lejos de cerrar, las alumnas de prácticamente todas las escuelas y facultades públicas y privadas del país han expuesto en pancartas a profesores y alumnos ante la opinión pública, los señalamientos van desde lo más simple (válgame la expresión) hasta lo más deplorable que puede hacerle un hombre a una mujer.

Durango no ha sido la excepción, en las diferentes escuelas y facultades del Instituto Tecnológico de Durango, de la Universidad Juárez y de otras tantas escuelas públicas y privadas se expusieron “los tendederos del acoso”, muchos de los nombres ahí encontrados son ciertos, lo han hecho por 10, 20, 30 o más años, desde que fuimos alumnos lo sabíamos pero lo callamos. Somos culpables.

Sin tendedero de por medio los señalamientos de mujeres acosadas llegaron hasta el Gobierno del Estado de Durango, dos subsecretarios fueron separados de sus encargos por el hecho y la Secretaría de la Contraloría reporta al menos 12 casos más contra servidores públicos.

Ante tal estado de cosas, ya no puede no pasar nada, las acusadoras deben presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades y para darles el derecho de audiencia a los denunciados, algunos de los cuales han manifestado ser víctimas del río revuelto que corre por las instituciones educativas.

Las mujeres tienen una oportunidad sin parangón para sacudirse de una vez y para siempre la monserga de la violencia y el acoso, es menester que cuiden las formas y los fondos para que no haya impunidad, pero también para no acusar por el simple hecho de la ocasión, la línea entre la justicia y la infamia es muy, pero muy delgada.

Debemos recordar que la honorabilidad y la decencia no son insumos que se puedan comprar en la tienda de la esquina, o una prenda que pueda mandarse lavar para desmancharla, no, la honorabilidad y la decencia son valores y prestigio que cuesta mucho ganarse, así que mujeres y hombres, vamos a cuidarlos.