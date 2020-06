El cambio de bancada de José Ramón Enríquez en el Senado de la República de Movimiento Ciudadano provocó un revuelo en medios de comunicación nacionales y en redes sociales también, hasta convertirlo en tendencia con el hashtag, #Traidor.

No fue cosa menor la sacudida que le dieron al representante duranguense en todos los ámbitos de divulgación. Pero tampoco fue cosa menor lo que su movimiento provocó en el medio político local. Más de uno se puso nervioso y hasta – ¿por qué no decirlo?- preocupados.

Aún cuando en Durango no es novedad la vida multipartidista del doctor Enríquez, su llegada al partido del presidente de la República motivó hartas especulaciones, análisis serios y no tan serios, proyecciones y supuestos reacomodos.

El doctor es inquieto. De inmediato regresó a los canales de televisión más importantes del estado y anunció vía telefónica tres obras por un monto de 25 millones de pesos. Más tarde, tal vez su algarabía se desvaneció cuando MC anunció a su reemplazo en la Comisión Permanente. La posición no es personal, es de pluralidad y proporcionalidad; pequeño detalle.

En la entrega anterior me referí a las “poderosas alianzas” con sus personajes a la cabeza y partidos políticos que las conformarían, según representantes de colores políticos diversos consultados. En estos días de fervor político-electoral provocado por el oftalmólogo, se avanzó sobre la potencial creación de una tercera vía y que se escucha como la “alianza ideal”.

Sí, aunque incipiente, hay quienes ya trabajan en la integración de una vigorosa coalición que le cierre el paso a José Ramón Enríquez en sus aspiraciones de ser gobernador de Durango, en caso de que la decisión central de Morena así lo defina (habrá que esperar si el fallido intento de lograr la mayoría calificada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no le cambia las posibilidades).

La operación política, que no es nada sencilla, implica establecer acuerdos entre Jorge Herrera Caldera, Ismael Hernández Deras, José Rosas Aispuro Torres y Esteban Villegas Villarreal. De prosperar, ellos liderarían a la coalición de partidos y personajes que formarían un eje único: PRI, PAN, PRD, Leticia Herrera Ale, Hugo Rosales Badillo, Marina Vitela y hasta el propio Gonzalo Yáñez.

Nada sencillo.

Bajo la premisa de la rota relación entre Jorge e Ismael, quien opere un acuerdo entre ellos habrá logrado salvar el primer gran obstáculo en tan superior estrategia. Se antojaría que lo demás es cosa de trámite. Muy difícil, pero en política y entre políticos todo es posible.

Cruzan nombres y capacidad de interlocución entre ambos.

Se lee como una lucha por el poder y la satisfacción de ambiciones, pero también –dicen- buscan preservar lo que para el estado se ha conseguido en los 16 años recientes.

Estiman que la recuperación de Durango no vendrá hasta después del 2024 una vez haya terminado su mandato Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior, a razón de la nula disposición del Ejecutivo Federal para apoyar a Durango al menos en los primeros 18 meses de su mandato.

La “alianza ideal” estaría buscando los cuatro distritos federales y la mayoría en el Congreso del Estado, de inicio. Festejan la posibilidad que Ismael y Esteban pudieran estar en la boleta del próximo año. El primero de ellos, no dudan, por operación política, popularidad y penetración, tendría un efecto muy positivo sobre el resto de los candidatos y, por supuesto, en los votos. Reposicionaría al PRI frente al 2022.

Al interior del Revolucionario Institucional ven lejana una posible candidatura de Ismael. Y no porque esté lejos de ella, sino porque no la desea, no la quiere. Pero que sería un gran golpe político-mediático, ni dudarlo.

De regreso a la “alianza ideal” y su principal obstáculo, se buscan alternativas que le den viabilidad a ese acuerdo. Saben de la dificultad para, de entrada, sentarlos a platicar y, después, que se pongan de acuerdo. El resto de la operación no es pan comido: Tendrán que negociar nada menos que con el jefe político del estado.

Sienten que de manera natural el acuerdo no ocurrirá. Tendrá que mediar un personaje con capacidad de interlocución entre todos; con tres al menos.

Ese nombre ya existe y tiene una silla en la mesa del poder central: Manuel Espino.