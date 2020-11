La alianza va. En lo nacional, PRI, PAN y PRD irán juntos. El propósito, obvio, inhibir que MORENA mantenga la mayoría en la Cámara de Diputados y ganar el número más alto de las 15 gubernaturas. Importa también garantizar la mayoría en los congresos locales y de ayuntamientos en juego, pero la prioridad, son las dos primeras.

Luego del encuentro y declaraciones que sostuvieron tras la convención de Sí por México, los tres dirigentes partidistas nacionales dejaron ver que la alianza prácticamente es un hecho. Faltaría determinar si ésta será tanto en lo nacional como en lo local, pero hay quienes se inclinan porque sea en ambos casos, de lo contrario se correría el riesgo de confusiones mayores para los votantes al momento de emitir el sufragio.

En Durango, las pláticas avanzan, aunque no con la celeridad que a muchos les gustaría. Los más reacios, son los integrantes del ala purista del panismo a quienes secunda Verónica Pérez, presidenta estatal del PAN. A decir de quienes saben, las negociaciones se ubicarían en un 60/40 por ciento de posibilidades, con ventaja para el sí.

No obstante la postura de la líder blanquiazul, hay quienes la interpretan como una posición de negociación para obtener la mayor ventaja al momento de decidir las candidaturas posibles para su partido. Aunque, en la mesa, todos saben que solos no podrán dar la batalla a Morena, tal vez ser competitivos, pero no ganarle y, el propósito es otro.

La decisión no será de ella.

Una vez que se haga oficial, la alianza nacional deberá ser registrada a más tardar el 1 de diciembre, en lo local, el plazo se extiende hasta el día último de este año. En este contexto, la definición de candidaturas federales no deberá tener problemas mayores, puesto que ello se decidirá en las cúpulas partidistas, previos sondeos y determinación de partidos punteros en las preferencias.

Pero se trata de construir candidaturas piramidales o paraguas. Es decir, que el candidato(a) a diputado federal cobije y sea afín a los abanderados de los distritos locales enmarcados en esa circunscripción electoral, de tal forma que pueda existir coordinación en territorio y para que el elector pueda identificarse con las fórmulas.

No todo será miel sobre hojuelas.

Con la oficialización de la alianza vendrán los problemas locales, seguramente más para el Revolucionario Institucional. Con la repartición de candidaturas entre los tres partidos, habrá desencanto y con ello, las renuncias pudieran multiplicarse; seguramente la mayoría de ellas tendrían cobijo en Movimiento Ciudadano.

No lo dicen, pero es un hecho que todos y todas los que aspiran tienen como principal objetivo las primeras posiciones de la lista plurinominal local. Son pocos y pocas las que han levantado la mano para jugar en las urnas una diputación; nada les garantiza el triunfo y la inversión que requiere una campaña en estos momentos es cuantiosa. La primera posición, sin duda será para una mujer y a partir de ahí se intercalan, pero sólo las dos primeras son las ambicionadas, las otras no reconfortan a nadie. Tendría que venir una debacle electoral para que otras posiciones subsecuentes avance hacía una curul.

Flotan en el ambiente nombres de hombres que pudieran irse: Gustavo Lugo Espinoza sería el más emblemático de los priistas que se escuchan hasta hoy. Junto a él, otros como el de Carlos Matuk y José Ramírez Guzmán. A todos ya los invitó Oscar García Barrón a Movimiento Ciudadano. Les ofreció posiciones a cambio pero, ¿MC les garantiza el triunfo? Debemos de recordar que este partido ya no cuenta con los recursos y puestos públicos que en su momento tuvo a su disposición José Ramón Enríquez Herrera.

Otro invitado es Martín Vivanco -que ya se fue- joven preparado que generó buena imagen en el poco tiempo que se domicilió en Durango. Aunque todo indica que su enojo y partida viene de un desaire de “Alito”. Martín le extendió una invitación a comer junto a Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín. El dirigente nacional del PRI no asistió ni se disculpó. Hubo reproches de sus otros dos invitados. Ese día por la tarde, cuentan, Vivanco redactó y envió su renuncia a la sede del tricolor.

En pocos días, seguramente veremos lo que antes, siempre, fue impensable. PRI y PAN juntos en una elección nacional, al menos oficial.