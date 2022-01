La alianza va que va, ¿y el candidato?

A nadie debe sorprender que desde la ciudad de México el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pretenda imponer a Esteban Villegas Villarreal como el candidato del PRI al gobierno del estado. Antes de que tomara protesta como presidente estatal de ese partido, Arturo Yáñez Cuéllar declaró: “el PRI va a encabezar la alianza PAN-PRI-PRD, y su candidato será Estaban Villegas.” ¿Cómo está eso? Muy sencillo: Arturo es amigo del famoso Alito. Yáñez Cuéllar de Esteban, los dos vienen del grupo de Jorge Herrera Caldera, quien es el jefe político de ambos, y si todo sale bien, Esteban Villegas y Marina Vitela serían sus dos cartas para despachar en el Bicentenario. Y en los hechos, un priista y una expriista serían los alfiles para regresar al poder.

No le falta razón al polémico priista Enrique Benítez Ojeda, cuando fija su postura respecto de la obsesión del líder nacional Alejandro Moreno, a través de Arturo Yáñez para imponer a Esteban primero como candidato del PRI y después de la alianza. En un acto de honradez política, Benítez Ojeda reconoce que Alito le hizo creer que habría reglas claras para elegir al candidato del PRI, y por eso levantó la mano como aspirante de su partido. Pero como él mismo comenta: “las lealtades son de ida, pero también de regreso”. Enrique, después de 37 años de militar en el PRI, se da cuenta que la militancia nada importa. Lo que vale son los compadrazgos y los amigos, y si alguien tiene duda, la esposa de Rubén Moreira es la candidata del PAN para encabezar la alianza en Hidalgo, junto con el PRI y el PRD. Esteban tan cerca de ser el candidato del PRI y tan lejos de encabezar la alianza.

Esteban no es el único que quiere ser candidato. Hace unos días, Lety Herrera en redes sociales le mandó un mensaje a su partido: “Esteban es un candidato perdedor y yo soy una candidata ganadora.” Conociendo a la controvertida política lagunera hija de Don Carlos Herrera, podría ir con todo para ser la candidata de su partido. Lety propone una consulta abierta a la sociedad para elegir candidata o candidato, que no sea por delegados y así evitar la decisión de las cúpulas del PRI local y nacional. Lety Herrera no tiene nada que perder y todo que ganar. Si la señora no cambia de opinión, Esteban no tiene una piedra en el zapato, trae una montaña. Leticia Herrera no es una priista cualquiera, y ya encarrerado el gato, Lety es más conocida que Esteban al interior del estado.

¿Cómo está este reburujo? Usted sabe que hasta el día de hoy la alianza sigue en pie. Se suponía que antes de los registros en la instancia electoral ya se tendría el acuerdo de quién encabezara la coalición, Héctor Flores o Esteban Villegas. Por el lado de los panistas, no hay ningún problema, van juntos. Han sido más inteligentes y políticamente más maduros que los del PRI. El exsecretario de gobierno, Héctor Flores, es su candidato por el PAN y para encabezar la alianza. Sucede todo lo contrario en el PRI, Esteban no ha logrado unir a los priistas en torno a su posible candidatura. Los grupos de Maximiliano Silerio y de Ismael Hernández Deras no están de acuerdo. El mensaje de Benítez no puede ser más oportuno. Esto le favorece a Leticia Herrera, que podría tener el apoyo de estos dos grupos al interior del PRI.

Por eso muchos opinan que la alianza está en riesgo. Si Alito se empeña en que Villegas Villarreal encabece la alianza, que olvide que el que despacha en el Bicentenario tiene derecho a veto y que ya puso en la mesa su carta más fuerte: Héctor Flores Ávalos. Un factor que no puede pasarse por alto: los panistas ya tomaron una decisión, si Esteban es el candidato, no votarían por él. Comentan que desde Elizondo no tenían un verdadero candidato panista al Gobierno y que encabece la alianza como es Héctor Flores Ávalos.