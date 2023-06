La bondad y buena fe de la Sección 44

Lo que esta vez expreso, no es para granjear valientes ni congratularme como patiño ante las orillas del poder. Tampoco para desagradar a aquellos que pudieran pensar que por mis 70 y más, ya ando doblando las rodillas.

Si los primeros se ofendieran por lo que esta vez escribo y los segundos se molestaran, habré logrado mi objetivo de no querer quedar bien con ninguno.

Escribo porque aún me mueve la convicción de que mi facultad de pensar, aún se mantiene vigente y que por esa misma razón, no poseo la bondad ni la buena fe de los maestros, de las que desafortunadamente abusan los gandallas que en la lista grosera de su lenguaje les llaman otra cosa.

Ante ese escenario poco velado y la medida perfecta que ya les tomaron, se derrumba la ilusión de maestras y maestros que creían de buena fe que, un cambio de gobierno saldaría inmediatamente todas las deudas a la Sección 44. Si no fue con el PAN, será con el PRI y como a la fecha no ha sido con ninguno, tal vez lo será con otro.Sin embargo, ese monopolio de la esperanza, esa usurpación de la imaginación, esa confianza ciega en el “debo no niego, pago no tengo” dicho que en la actualidad sólo genera miseria y desesperación.

Tal vez esas hayan sido las razones que impulsaron al secretario general de la Sección 44, o de las que se hayan valido los pícaros para inducirlo dolosamente, a que apareciera a ocho columnas en las páginas de este medio informativo, donde lanzara la amenaza de denunciar jurídicamente al exgobernador José Rosas Aispuro Torres, por los escandalosos montos millonarios que les quedó a deber y que a la fecha no hay señal de que se cubran, dado el desorden financiero que heredó.

En este tema de párvulos, si mal no recuerdo es el patrón el que le adeuda al magisterio y en su momento se le cobró a quien lo representaba. Es ahí donde ahora a mí me entra la duda: ¿quién debe llamarlo a cuentas, quién institucionalmente debe saldarlas o las víctimas que quizá por desesperación, ahora tengan que acudir por su cuenta a la justicia y tomarla por su propia mano? La respuesta es complicada, porque en lo personal el exgobernador no les adeuda nada, pero si la intención de los malos consejeros es amarrar navajas, reconozco que lo hicieron muy bien.

Concedo al maestro Estrada el beneficio de la duda. Por eso pienso que está haciendo lo que puede, pero en este caso no sé si era necesario hacer lo que hizo. Porque eso le puede facilitar el camino a las instancias oficiales a que se desentiendan y en el peor de los casos a que se escabullan y caigan en la comodidad rampante “del hay arréglense con el que les quedó a deber”.

Sin pretender ser tinterillo de la dirigencia, en lo dicho antes y lo que sigue, sólo me concreto a externar mi modesto punto de vista sobre dichas medidas, que sin duda tuvieron que ser consensadas y quizá carezcan de la mala influencia de quienes estoy pensando y, de no ser los autores, si serán los más interesados en que la dirigencia se involucre y contribuya a meter ruido, para distraerla con el pretexto de resolver el escandaloso adeudo, que de momento no podrán saldar, pero sí maniobrar para alargar los plazos.

Nobleza obliga nobleza, pero en este caso que me ocupa no aplica, porque la diablura externa no tiene límites, ya que personalmente me ha tocado presenciar en algunos eventos de carácter sindical, el abuso de los invitados, quienes al asaltar la tribuna de la elocuencia, no tienen empacho en echarle limón y sal a la herida, no con el ánimo de consolarlos, sino de dividirlos y poner en entredicho la solvencia y eficacia de los directivos sindicales.

Dichos condimentos conllevan a que las bases se sientan incómodas y avergonzadas, por haber dejado ir liso a quien en su momento les adeudaba y como remedio a su mal, en el amor propioles propinan tremendos latigazos, lo que les impulsará a inventar lo necesario, para mantener vigentes los atracos de que fueron víctimas; dando así la oportunidad para que los interesados se laven las manos, mientras ellos apuntan al blanco equivocado.

La suerte está echada y la retórica de la contraparte no tiene desperdicio, al pervertir la nobleza y buena fe de los maestros y a la vez reducirlas a una minoría de edad infame, advirtiendo entre líneas que lo que cobraron en el pasado y no se les pagó, esta vez de momento tampoco se va poder.

