“La carreta delante de los bueyes”: Lorenzo Córdova Vianello

Siempre será interesante escuchar en el ámbito académico a personas como Luis Carlos Ugalde, José Woldenberg o a Lorenzo Córdova, actual presidente del INE. El pasado viernes tuvimos la oportunidad de estar vía virtual con el presidente del INE, en su calidad de disertante en un diplomado de Derecho Electoral, con el tema: “Retos de la democracia mexicana para las elecciones de 2021”. Todos sabemos los problemas que enfrenta el INE con el presidente de la República, sobre todo por el asunto del presupuesto para organizar las elecciones.

Lorenzo Córdova defiende a capa y espada dicho presupuesto, con el argumento: las elecciones del 2021 serán las más caras de la historia, nosotros, los ciudadanos, como siempre, pagaremos dicha elección con nuestros impuestos. En nuestra democracia político-electoral en nuestro país, sus comienzos se remontan de 1824 a 1987 como primera etapa. Y ahí pasamos a 1993 y 1996. La otra etapa es la de los años 2000 y de 2007 al 2014. Todas estas etapas tienen que ver con la justicia electoral en México y, por supuesto, con la consolidación de la jurisdicción electoral y reformas constitucionales. El presidente del INE no está de acuerdo con quienes afirman que la democracia llegó por primera vez el 1º de julio de 2018. Al contrario, opina que hemos venido pasando por una democracia evolutiva en cada proceso electoral.

Para muchos, dicha democracia hasta la fecha no ha llegado, y como dijo Don Teofilito, ni llegará. ¿Cómo hablar de democracia en las elecciones si durante muchos años la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados convertida en Colegio Electoral calificaba en las elecciones? Ni por el fraude de 1988 que le hicieron al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se eliminó la participación de los Colegios Electorales. Esto duró hasta 1993, y con la reforma de 1996, el resultado de la elección presidencial. Si AMLO dice que el INE es muy caro, Lorenzo Córdova afirma que López Obrador es un presidente autoritario y que quiere invadir competencias. Hace unos días, los “demócratas” pusieron el grito en el cielo cuando el presidente declaró: seré el guardián de las elecciones. Pero los conservadores tienen también su vocero en Lorenzo Córdova: yo soy el árbitro, les guste o no, y el INE está sobre cualquier actor político.

Guardián es una persona encargada de guardar o vigilar una cosa. Árbitro, como sería el caso del INE, es el encargado de hacer cumplir los reglamentos. Lo que AMLO quiso decir es que ningún funcionario público meterá las manos en el proceso, y Lorenzo Córdova no se quiso quedar atrás al declarar que el INE es un organismo autónomo y, como tal, organizará las elecciones de acuerdo a sus facultades. ¿Quién mejor para poner las cosas en orden entre el presidente de la República y el presidente del INE que el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío? En un foro declaró lo siguiente: lo que dijo el presidente no afecta la democracia al decir que él es el guardián de las elecciones, pues no se han realizado. Y si alguien considera lo dicho por el presidente como un acto anticipado de campaña, que recurra entonces a los órganos jurisdiccionales competentes. De acuerdo a Lorenzo Córdova, ¿quién es la carreta delante de los bueyes?